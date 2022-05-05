AK Parti Kızılcahamam'da kampa giriyor

AK Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre, AK Parti'nin 30'uncu İstişare ve Değerlendirme Toplantısı 3-4-5 Haziran'da Kızılcahamam'da yapılacak.

Toplantıya MKYK üyeleri, Merkez Disiplin Kurulu, Genel Merkez Parti İçi Demokrasi Hakem Kurulu, Siyasi Erdem ve Etik Kurulu, Kurucular Kurulu, milletvekilleri, kadın ve gençlik kolları, MKYK, Başkan Yardımcıları, bakanlar ve bir bakan yardımcısı katılacak.