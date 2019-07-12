AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Habertürk'te Kübra Par'ın sorularını yanıtlıyor.

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Kurtulmuş'un açıklamalarından satır başları:

Bugün Türkiye'nin yakın tarihi bakımından çok önemli bir gündeyiz. Türkiye'nin milli bağımsızlığını uluslararası alanda çok rahatlıkla gösterebildiğini göstermesi açısından önemliydi. Muhataplarımız ABD ve NATO'ya anlatmayı başararak, ki Trump'un 'Biz aslında haksızlık yaptık' diyerek tabiri caizse Türkiye'nin tezlerinin uluslararası kamuoyunda ispat edildiği bir olaydır. İçinde bulunduğumuz coğrafyanın zorlukları, dışarıdan gelen tehditler, özellikle sınır kasabaların füzelerle vurulduğunu düşünürsek bizim için olmazsa olmazdı. Türkiye ABD'den Patriotları istedi, ama ABD vermedi. Nihayetinde Türkiye bunun bir fantazi olmadığını, bunun bir blok seçmek olmadığını ortaya koydu. S-400'leri seçiyor olmamızın bizim NATO ile ilişkilerimizi zedelemeyeceğini ortaya koydu.

"MÜRTED'E KONUŞLANDIRILMASIYLA SEMBOLİK CEVABA GEREK YOK"

Eski Türkiye'de olsaydı, bundan 20-30 sene olsaydı acaba 'eksen mi kayıyor' diye Türkiye'yi geri adım atmaya zorlarlardı. Bu bir kararlılıktır. Sayın Cumhurbaşkanımızın uluslararası platformlarda görüşlerini mükemmel bir şekilde dile getirmesidir. Bundan sonrası teknik meseledir. Nereye konuşlandıracak gibi. Bu işin bir de teknik faslı var. TSK ve MSB'nin vereceği karardır. Herhalde uygun yer Mürted oldu. Zaten 15 Temmuz'a mesaj vermemize gerek yok. Gerçekten hayatı zindan eden, Türkiye'yi işgal etmeye kalkan bu çetenin mensupları seri olarak mahkemede gerekli cezaları alıyorlar. Çok sayıda FETÖ'cü uzun yıllar cezaevinde kalacak. Sayın Cumhurbaşkanımızın her fırsatta söylediği gibi bunlar gün yüzü görmeyecekler. İçeride hala varsa bunların kriptoları bunlar da tasfiye edilecek. Dolayısıyla sembolik cevap vermeye gerek yok.

"ABD'NİN İPLERİ KOPARACAK NOKTAYA GELECEĞİNİ TAHMİN ETMİYORUZ"

Hem kararlılığımızı sürdürüyoruz, bu sahada da olmayı gerektiren durumsa sahada hem de masada müzakerelerimizi son derece diplomatik üslupla sürdürebiliyoruz. ABD ile olan müzakere süreçleri 'acaba kopacak mı' denilen anlar oldu. Biz masada müzakerelerimizi sürdürdük. Katsa ve diğer meselelerde, böyle bir yaptırımın ortaya çıkması durumunda ABD'nin bölge siyasetini de etkiliyecek bir gelişme olur. Türkiye bunun hesaplarını yapar. Türkiye çok taraflı oyunun taraflarından birisidir. ABD ile ilişkilerimiz ne kadar gerilimli olursa olsan hiçbir zaman ABD'lilerin bu ipi koparacak bir noktaya geleceğini tahmin etmiyoruz.

"BUNA KARAR VERECEK GENELKURMAY VE İLGİLİ BİRİMLERDİR"

F-35 projesinden çıkarılmayı konuşmak bile haksızlık. Türkiye sadece alıcısı, müşterisi değil projenin bir ortağıdır. Ben baştan kurduğum ortaklığı tek taraflı sonlandırıyorum demek başlı başına adaletsizlik ve haksızlıktır. Türkiye hava savunma ihtiyaçlarını gözden geçirir. Patriotlara ihtiyacımız varsa buna karar verecek olan Genelkurmay Başkanlığımız ve ilgili birimlerdir. Bunun arkasındaki meseleyi görmemiz lazım. Türkiye bu gelişmesini sürdürmeye devam ederse. Şu anda % 65'ler seviyesine gelmiş olan savunma sanayini daha ileriye taşıma noktasına gelirse bazılarını endişe ettiren husus burasıdır. Biraz S-400, F-35 meselelerine bu çerçeveden bakmamız lazım. Eş zamanlı olarak Türkiye'nin kendi hava savunma sistemlerini gerçekleştirmeye süratle ihtiyacımız var.

"İSTANBUL SEÇİMİ DERS ÇIKARILMASI GEREKEN BİR SONUÇTUR"

Bizim için beklemediğimiz bir sonuçtur. Önemli bir fark vardır. 31 Mart seçimlerinden 25 belediyeyi Cumhur ittifakı kazanmıştır. İBB Meclis'nde önemli çoğunluğa sahiptir. AK Parti'nin kaybettiği İBB koltuğudur. Seçim ilçe başkanları için sorulmadı büyükşehir belediye başkanı sorulduğu için böyle bir sonuç ortaya çıktır. Buradan ders çıkarılması gereken bir sonuçtur. Biz hiçbir zaman suçu millette bulmayız. Eksik, hata, kusur, noksan ne varsa onun bizden kaynaklandığını biliriz. Sayın Cumhurbaşkanımızın riyasetinde bir süreç sürüyor parti içerisinde. Teşkilatımız kendi içinde bunu tartışıyor.STK'lar, akademisyenlerden raporları almaya çalışıyoruz. AK Parti bütün eksik gördüğü hususları tamamlayarak yoluna devam edecek.

"İSTANBUL SEÇİMLERİ DEMOKRASİ AÇISINDAN BÜYÜK GÖSTERGE"

Bütün müzakereler, istişareler, raporlar ortaya çıktıktan sonra partinin resmi bir değerlendirmesi ortaya çıkacak. Sayın Cumhurbaşkanımızın da gerekli çalışmaları ortaya çıkacak. İstanbul seçimlerinin en önemli sonuçlarından birisi şu; başka yerlerde de yenileme kararı alındı. Türkiye demokratik bir itiraz sürecini işletti. Bu seçimler yenilenirken içeriden, dışarıdan çok sayıda çevreler Türkiye diktatoryal bir yönetimle yönetiliyor, Türkiye işbaşındakiler seçimle gelir ama gitmez diyerek maalesef AK Parti'yi yaralamak için birtakım görüşler ortaya çıktı. Bence en değerli sonuç, Türkiye'deki demokratik olgunluğu gösteren bir sonuç olması. 13 bin fark 800 bine çıktı. Seçilmiş belediye başkanı göreve geldi. Türkiye demokrasisi için büyük bir gösterge.

"KARŞI TARAFIN TEK ORTAK NOKTASI ERDOĞAN DÜŞMANLIĞIYDI"

Kararı biz vermedik, ya da CHP vermedi. YSK kararı verdi. Demek ki bu kararın niye tekrarlandığını demek ki bizce yeterince anlatamadık. Onlarca sebep var. Bu sebeplerin değerlendirip, ortadan giderilmesi için üzerimize düşeni yerine getirmeye çalışıyoruz. AK Parti bu seçimlerde Cumhur İttifakı ile birlikte İstanbul'da yüzde 45 oy aldı. Şimdiye kadar aldığı en yüksek oylardan biridir. Karşıda çok sayıda bileşen, sivil toplum kuruluşlarından oluşan ittifak vardır. Tek bir noktası vardı o da Erdoğan karşıtlığıydı.

"İMAMOĞLU FARKLI DÜŞÜNCELERİ NASIL OPTİMİZE EDECEK?"

Bir kere bu İstanbul Belediye Başkanı seçimidir. Bir karşıtlık üzerinden blok oluşturup farklı kesimlerin oyunu biraraya getirmek maharettir tebrik ederiz. Ama esas maharet bu kadar bileşeni birarada tutabilecek bir hizmet siyasetini ortaya koyabilmektir. Sonuçta mesela İYİ Parti'ye oy veren seçmenle falanca dindar muhafazakar seçmenle, HDP'ye oy veren seçmenlerin siyasal beklentilerini nasıl optimize edecek? Dünyaya bakış farklılıklarını nasıl biraraya getirerek nasıl bir İstanbul siyaseti ortaya çıkacak. Sayın İmamoğlu'nun ortaya koyacağı hizmet perspektifinin değerlendirilmesi gerektiğinin kanaatindeyim. AK Parti ile CHP arasında büyük mesafe var. AK Parti ile CHP arasında yüzde 50 oy fark var. Ne güzel artık muhalefetin içerisinde de 'artık iktidar olabiliriz' umutlarının yeşermesi, daha gerçekçi konulara yöneleceğini gösterir. Rakibin güçlü olası bizim de daha güçlü politikalarla yolumuza devam etmeyi gerektirir.

"TÜRKİYE OLGUNLUKLA BAŞKANLIK SİSTEMİNE GEÇMİŞ OLDU"

Çocukluğumdan beri hep duyduğum sözler, Türkiye'nin başkanlık sistemine geçmesi, parlamenter sistemin eksikliğinden uzaklaşması olmuştur. Rahmetli Özal ve sonraki dönemlerinde konuşuldu. Çünkü eski sistemin işlemeyen, aksayan bir sürü tarafı vardır. Uzun aylar boyunca Cumhurbaşkanını seçen parlamentoları vardı Türkiye'nin. Kurulamayan ya da çok kısa ömürlü hükümetler vardı. En son Anayasa kitapçığı fırlatma yüzünden ekonominin altüst olduğu bir Türkiye vardı. Bu sistem halk oyuyla geldi. Yüzde 52'lik oyla geçmiş oldu. Tartışma bakımından da geçmişi, siyasal altyapısı olan bir geçiş süreci. 90 yıllık yönetim sistemini değiştirdik. Allah'a çok şükür kavgasız, gürültüsüz, güle oynaya. Türkiye fevkalade nazik ve olgun demokratik süreç içerisinde Başkanlık sistemine geçişini yapmış oldu.