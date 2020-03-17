AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, umreden dönen vekillerin koronavirüs tedbiri kapsamında 14 gün kuralına uymayıp VIP'den çıktığına yönelik iddiaları yalanladı.

Twitter'dan açıklama yapan Bostancı, "TBMM AK Parti Grubu milletvekilleri içinde umreye gidip dönen milletvekili yoktur. Zorunlu yurt dışı toplantılardan dönen 9 milletvekilimiz evlerindedir. Genel Kurul çalışmalarına Sağlık Bakanlığı'nın kuralları dahilindeki sürelerin sonunda katılacaklardır" ifadelerini kullandı.