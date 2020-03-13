AK Parti grup toplantısı iptal

AK Parti, koronavirüs önlemleri kapsamında 18 Mart çarşamba günü planlanlan grup toplantısını iptal etti.

AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı'nın milletvekillerine gönderdiği yazıda ikinci bir karara kadar grup toplantılarına ziyaretçi alınmayacağını bildirdi.

Bostancı ayrıca, sonraki grup toplantılarının yapılacağı saatlerde vekillerin başka bir program yapmamasını istedi.

AK Parti'nin 3-5 Nisan tarihleri arasında planlanan Kızılcahamam kampı da dün koronavirüs önlemleri kapsamında iptal edilmişti.