DHA

Adıyaman'da merkeze bağlı Bozhöyük köyünde dün akşam sobayı yakarak uyuyan Abdulhamit Karataş (60),Zeliha Karataş (57) ve Ankara'dan ailesini ziyarete gelen Zeynep Doğan'a (38) sabah saatlerinde ulaşamayan yakınları eve geldi.

Yakınları, kapıyı çalmalarına rağmen cevap alamayınca, durumu jandarma, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi.

KARBONMONOKSİT ZEHİRLENMESİ

DHA'da yer alan habere göre gelen itfaiye ekipleri tarafından kapısı açılarak içeri girilen evde, Karataş çifti ve kızları Zeynep Doğan hareketsiz yatarken bulundu. Olay yerinde hazır bekleyen sağlık ekipleri, karbonmonoksit gazından zehirlendiği saptanan Abdulhamit ve Zeliha Karataş çiftinin öldüklerini belirledi.

ZEYNEP DE KURTARILAMADI

Zeynep Doğan ise ambulansla götürüldüğü özel bir hastanede doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Karataş çifti ile kızlarının cenazeleri, otopsi yapılmak üzere morga konuldu.