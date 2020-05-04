Ahmet Şık HDP'den istifa etti

HDP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, 1 Nisan'da ilgililere ilettiği istifa kararının 4 Mayıs itibarıyla resmiyet kazandığını belirterek "Kararım bireysel bir politik tutumun yansıması" dedi.

Açıklamasında HDP yönetimine eleştiriler getiren Şık, "Eş başkanlarımızı tenzih ederek, parti yönetiminde bulunan hakim bir anlayışın HDP'nin gücü, anlamı ve değerleri hilafına demokratik teamüllerden uzak tutumlarında ısrarları nedeniyle HDP’den istifa ettim" ifadelerini kullandı.