Ahmet Özer'in tutukluluğuna itiraz
İstanbul'da "PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in avukatları, bugün mahkemeye tutukluğa itiraz dilekçesi verecek.
"PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in avukatları, müvekkillerinin tutukluluğuna itiraz edecek.
Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberine göre, Özer'in avukatları, bugün mahkemeye tutukluğa itiraz dilekçesi verecek.
NE OLMUŞTU?
Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca, terör örgütü PKK/KCK'nın mensup ve faaliyetlerinin tespit edilmesine yönelik yürütülen soruşturmada gözaltına alınmıştı.
Özer’in, "PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan nöbetçi sulh ceza hakemliğince tutuklanmasına karar verilmişti.
Soruşturma kapsamında Özer'in, iletişim dinlenmesi tedbiri sonucu elde edilen konuşma dökümleri, fiziki takip tutanakları, banka hesap hareketleri ve örgüt yöneticileriyle yoğun ve süreklilik arz edecek şekilde organik bağ kurarak üzerine atılı suçu işlediği tespit edilmiş, Başsavcılığın talebi üzerine İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğinden arama kararı çıkartılmıştı.
Şüpheli Özer geçtiğimiz hafta gözaltına alınmış, evi, iş yeri ve aracında aramalar gerçekleştirilmişti.
Özer'in tutuklanmasının ardından Esenyurt Belediyesi'ne de kayyum atanmıştı.