Koronavirüs testi ikinci kez pozitif çıkan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, tedbir amaçlı olarak hastaneye kaldırıldı. 14 Mayıs'ta koronavirüse yakalanan ve testi 21 Mayıs'ta negatife dönen Çebi'nin tedavisine başlandığı belirtildi.

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