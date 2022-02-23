Ahmet Muvaffak Falay'a veda

Türkiye’de "Mafi", Avrupa ve ABD’de "Maffy" olarak adlandırılan 1930 doğumlu 1980'lerin ünlü caz sanatçısı Ahmet Muvaffak Falay, dün 92 yaşında İstanbul'da hayatını kaybetti.
Sson 2 yıldır İstanbul Büyükşehir Belediyesi Darülaceze Müdürlüğü Kayışdağı yerleşkesinde hayatını sürdüren Ahmet Muvaffak Falay’ın cenazesi, memleketi olan Kuşadası’nda toprağa verildi.
ACI HABERİ KEREM GÖRSEV DUYURMUŞTU
Falay'ın vefat haberini piyanist Kerem Görsev, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla duyurmuştu.
Görsev, gönderisinde, "Sabah gelen haber beni çok üzdü. Muvaffak Falay (Maffy) 92 yaşında vefat etti. Türkiye'yi dünyaya tanıtan trompet sanatçısı, caz müziği duayeni, genç müzisyenlere eşsiz bir repertuvar öğreten büyük usta... Allah rahmet eylesin." ifadelerine yer vermişti.
AHMET MUVAFFAK FALAY HAKKINDA
Ahmet Muvaffak Falay, 30 Ağustos 1930 tarihinde Aydın ili Kuşadası ilçesinde dünyaya geldi. Ailesi kendisine küçükken "Mafilli" diye seslenirken daha sonraları "Maffy" lakabı ile anılmaya başladı.
Kuşadası bandosunda başlayan müzik hayatı Ankara Konservatuarı ile devam etti. Yedi yıl süreyle trompet ve piyano çalan Falay, ünlü caz trompetçisi Dizzy Gillespie’yi Türkiye ziyaretinde karşılayanlardan oldu ve Gillespie tarafından başarılı bir müzisyen olarak kendisinden övgüyle bahsettirdi. Sonraki süreçte İsveç’e yerleşen ve burada müzik hayatına devam eden Ahmet Muvaffak Falay, dünyanın farklı ülkelerinde caz orkestralarında trompet çaldı.
MEMLEKETİNE HEYKELİ DİKİLDİ
1985 yılında ise kendi caz grubunu kurarak, konserler vermeye başladı. 1992 yılında "Sevda", 1986 yılında "we six", 1993 yılında "Maffy Falay Sextet", 1996 "Hank’s Tune" albümlerini çıkardı. 2005 yılında 12. İstanbul Caz Festivalinde İstanbul Kültür Sanat Vakfı tarafından verilen "Yaşam Boyu Başarı Ödülü"nü aldı.
2011 yılında Altın Güvercin Müzik Yarışması kapsamında heykeli Kuşadası’na dikildi.
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