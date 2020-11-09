Ahmet Kekeç yoğun bakımda

Star yazarı Ahmet Kekeç yoğun bakıma kaldırıldı.

Kekeç'in oğlu Mehmet Hakan Kekeç, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada babasının koronavirüs testinin pozitif çıktığını ve yoğun bakımda olduğunu belirterek "Çok ciddi imtihanları aslan gibi atlatan babam Ahmet Kekeç, covid + teşhisi ile yoğun bakımda. Şafi olan Allah'tır. Allah'tan şifası için dostlarımızdan dua bekliyoruz" dedi.