FETÖ’nün medya yapılanması davasında aralarında gazeteciler Ahmet Altan, Mehmet Altan ve Nazlı Ilıcak’ın da bulunduğu 6 sanık hakkındaki davada karar açıklandı. Mahkeme, tutuklu sanık Ahmet Altan’ı “FETÖ/PDY terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım suçundan 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Tutuklu sanık Nazlı Ilıcak ise “FETÖ/PDY terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım” suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

YURT DIŞINA ÇIKIŞ YASAĞI KONDU

Mahkeme Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak hakkında yurtdışına çıkış yasağı koyarak tahliyesine karar verdi. Mahkeme sanık Mehmet Altan’ın ise beraatına hükmetti. Davanın diğer 3 sanığı ise örgüt üyeliğinden 11 yıl 3 ay ile 12 yıl arasında değişen hapis cezasına çarptırıldı.

SANIKLAR DURUŞMAYA KATILDI

Duruşmaya tutuklu sanık Nazlı Ilıcak getirildi. Ahmet Altan’ın da arasında bulunduğu 4 tutuklu sanık ise Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Tutuksuz sanık Mehmet Altan da duruşmaya geldi.

SAVCI CELSE ARASINDA MÜTALAA VERDİ

Savcının celse arasında mütalaa verdiği belirtildi. Savcının mütalaaya göre sanıklar Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak hakkında FETÖ/PDY terör örgütüne üye olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek yardım suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep etti. Sanık Mehmet Altan hakkında beraat talep eden savcı diğer 3 sanık hakkında da FETÖ/PDY terör örgütüne üye olmak suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını istedi. Mahkeme heyeti, sanıklardan savcının mütalaasına karşı diyeceklerini sordu.

BERAATINI TALEP ETTİ

Tutuklu sanık Nazlı Ilıcak beraatını talep ederek "bilerek ve isteyerek yardım suçunu işlemedim. Anayasal hakkım olan fikir özgürlüğü hakkımı kullandım. Hakkımda beraat kararı verilmeyecekse iyi hal indirimi, yaşı ve tutuklu kaldığı sürenin dikkate alarak tahliyesine karar verilmesini talep ederim" diye konuştu.

TAHLİYESİNİ İSTEDİ

Duruşmada söz alan Ahmet Altan, “Savcının mütalaasına dayanılarak hiç kimseyi hukuka uygun biçimde hapiste tutamazsınız. Ya beni hapiste tutacaksınız ve hukuktan uzaklaşacaksınız. Ya da hukuka uyacak ve beni serbest bırakacaksınız” dedi. Sanık Mehmet Altan ise Yargıtay kararına göre beraatına karar verilmesini talep etti.

SON SÖZLERİ SORULDU

Sanıkların mütalaaya karşı savunmalarının ardından mahkeme dava ile ilgili olarak sanıklardan son sözlerini sordu. Tutuklu sanık Ahmet Altan, “Hukuka uyulmasını istiyorum” dedi. Mehmet Altan ise Yargıtay’ın kendisi hakkında verdiği karara mahkemenin de uymasını istediğini söyledi. Beraatını talep eden tutuklu sanık Nazlı Ilıcak ise "Örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek” suçundan yargılanan gazetecilerin ya tutuksuz yargılandığını ya da tahliye edildiğini belirterek ceza verilecekse mahkemenin yaşını ve tutuklu kaldığı süreyi dikkate alarak tahliyesine karar vermesini talep etti. Diğer sanıklar da beraatlarına karar verilmesini istedi.

CEZA İLE BİRLİKTE TAHLİYE KARARI

Mahkeme, tutuklu sanık Ahmet Altan’ı “FETÖ/PDY terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım suçundan 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Cezada herhangi bir indirim uygulamadı. Tutuklu sanık Nazlı Ilıcak’ın ise "pişmanlık" duyduğunu belirtmesini gerekçe gösteren mahkeme “FETÖ/PDY terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım” suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak hakkında yurtdışına çıkış yasağı koyarak tahliyesine karar verdi. Mahkeme, sanık Mehmet Altan’ın ise hakkındaki tüm suçlamalardan beraatına hükmetti. Davanın diğer 3 sanığı ise örgüt üyeliğinden 11 yıl 3 ay ile 12 yıl arasında değişen hapis cezasına çarptırıldı.

CEZA VERİLMESİNE YER YOK

Mahkeme, Nazlı Ilıcak, Ahmet Altan, Şükrü Tuğrul Özşengül, Fevzi Yazıcı, Yakup Şimşek hakkında ayrıca “Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs”, “Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs” ve “Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs” suçlarından ceza verilmesine yer olmadığına dair karar verdi.