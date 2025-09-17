Habertürk
        Ahmed Şara'dan İsrail açıklaması

        Ahmed Şara'dan İsrail açıklaması

        Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, İsrail ile süren güvenlik müzakerelerinin önümüzdeki günlerde sonuç verebileceğini ifade etti. Şara, güvenlik anlaşmasına varılması durumunda, başka anlaşmaların da olabileceğini ancak barış ve normalleşmenin şu an için masada olmadığını söyledi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.09.2025 - 23:16 Güncelleme: 18.09.2025 - 01:48
        Ahmed Şara'dan İsrail açıklaması
        Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, İsrail'le süren güvenlik müzakerelerine dair açıklamalarda bulundu.

        Müzakerelerin önümüzdeki günlerde sonuç verebileceğini söylerken; barış ve normalleşmenin ise şu an için masada olmadığını ifade etti.

        Şara, güvenlik anlaşmasına varılması durumunda, İsrail ile başka anlaşmalar yapılabileceğini dile getirdi.

        Güvenlik anlaşmasını bir gereklilik olarak nitelendiren Şara, olası anlaşma uyarınca Suriye'nin hava sahasına ve bütünlüğüne saygı gösterilmesi gerektiğini belirtti.

        Suriye Cumhurbaşkanı, müzakere sürecinde kendilerine ABD tarafından baskı yapılmadığını söyledi.

        ABD BASININDAN İDDİA

        Axios'un haberine göre, İsrail Suriye'ye bir güvenlik anlaşması teklifinde bulundu.

        Söz konusu teklife göre, Şam'ın güneybatısında Suriye uçaklarının uçmaması karşılığında İsrail, Beşar Esad'ın devrilmesi sonrası işgal ettiği bölgelerden kademeli olarak çekilecek.

        Ancak İsrail, stratejik gördüğü Hermon Dağı'nı çekileceği bölgelerin dışında tutuyor.

        Ayrıca anlaşma teklifi uyarınca, Suriye'nin İsrail sınırında 2 kilometrelik tampon bölge oluşturulacak ve Suriye ordusunun ağır silah bulundurmaması gerekecek.

        Sınıra yakın bölgede, Suriye güvenlik güçlerinin konuşlanması ise mümkün olacak.

        Anlaşma teklifinin detayına bakıldığında ise; Şam'ın güneyi 3 bölgeye ayrılacak ve ne tür silahlar bulundurulabileceği bölgeye göre değişecek.

        Yazı Boyutu
        Habertürk Anasayfa