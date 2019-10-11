Merkez Bankası verilerine göre cari işlemler fazlası ağustos ayında, bir önceki yılın ağustos ayına göre 554 milyon dolar artarak 2.6 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bunun sonucunda, on iki aylık cari işlemler fazlası 5.1 milyar dolara yükseldi...

(milyon dolar) 2018 Ocak-Ağustos 2019 Ağustos 2019 Ocak-Ağustos CARİ İŞLEMLER HESABI -31.116 2.604 1.012 İhracat 113.075 13.440 118.588 İthalat 153.348 15.059 130.823 Mal Dengesi -40.273 -1.619 -12.235 Hizmet Gelirleri 31.941 7.195 35.407 Hizmet Giderleri 15.581 1.979 14.857 Mal ve Hizmet Dengesi -23.913 3.597 8.315 Birincil Yatırım Kaynaklı Gelirler 3.906 347 3.999 Birincil Yatırım Kaynaklı Giderler 11.399 1.440 11.778 Mal, Hizmet ve Birincil Gelir Dengesi -31.406 2.504 536 İkincil Yatırım Kaynaklı Gelirler 290 100 476 SERMAYE HESABI 62 9 29 FİNANS HESABI 439 1.559 -586 Doğrudan Yatırımlar: Net Varlık Edinimi 2.556 140 1.823 Doğrudan Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu 7.332 965 6.389 Portföy Yatırımları: Net Varlık Edinimi 1.002 736 3.971 Portföy Yatırımları: Net Yükümlülük Oluşumu -1.709 -601 4.309 Hisse Senetleri -1.281 -512 434 Borç Senetleri -428 -89 3.875 Diğer Yatırımlar: Net Varlık Edinimi 11.415 -571 8.409 Merkez Bankası 0 0 0 Genel Hükümet 26 0 1 Bankalar 9.146 748 7.356 Diğer Sektörler 2.243 -1.319 1.052 Diğer Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu 8.911 -1.618 4.091 Merkez Bankası 1.127 -14 554 Genel Hükümet -253 -430 -1.025 Bankalar 775 -947 -1.313 Diğer Sektörler 7.262 -227 5.875 Cari, Sermaye ve Finans Hesapları -31.493 1.054 1.627 NET HATA VE NOKSAN 18.083 -800 2.593 GENEL DENGE 13.410 -254 -4.220 REZERV VARLIKLAR -13.410 254 4.220 Resmi Rezervler -13.410 254 4.220 Uluslararası Para Fonu Kredileri 0 0 0

Bu gelişmede, hizmetler dengesi kaynaklı net girişlerin 848 milyon dolar artarak 5.2 milyar dolara ve ikincil gelir dengesi kaynaklı net girişlerin 73 milyon dolar artarak 100 milyon dolara yükselmesi etkili oldu. Altın ve enerji hariç cari işlemler fazlası ise, bir önceki yılın ağustos ayına göre 1.083 milyon dolar artarak 5.6 milyar dolar olarak gerçekleşti.

DIŞ TİCARET AÇIĞI ARTTI

Ödemeler dengesi tablosundaki dış ticaret açığı, bir önceki yılın aynı ayına göre 45 milyon dolar artarak 1.6 milyar doları buldu. Hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler, bir önceki yılın aynı ayına göre 737 milyon dolar artarak 4 milyar 59 milyon dolara yükseldi. Birincil gelir dengesi kalemi altında yatırım geliri kaleminden kaynaklanan net çıkışlar ise bir önceki yılın aynı ayına göre 353 milyon dolar artarak 1milyar doları aştı.

DOĞRUDAN YATIRIMLARDA DÜŞÜŞ

Ağustos ayında doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler, bir önceki yılın aynı ayına göre 20 milyon dolar azalarak 825 milyon dolar oldu. Portföy yatırımlarında 1.3 milyar dolar tutarında net çıkış kaydedildi. Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurtdışı yerleşiklerin hisse senedi ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında sırasıyla 512 milyon ve 149 milyon dolarlık net satış yaptığı görüldü. Diğer yatırımlarda 1.047 milyon dolar tutarında net çıkış gerçekleşti.