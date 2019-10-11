11 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Merkez Bankası verilerine göre cari işlemler fazlası ağustos ayında, bir önceki yılın ağustos ayına göre 554 milyon dolar artarak 2.6 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bunun sonucunda, on iki aylık cari işlemler fazlası 5.1 milyar dolara yükseldi...
|(milyon dolar)
|2018 Ocak-Ağustos
|2019 Ağustos
|2019 Ocak-Ağustos
|CARİ İŞLEMLER HESABI
|-31.116
|2.604
|1.012
|İhracat
|113.075
|13.440
|118.588
|İthalat
|153.348
|15.059
|130.823
|Mal Dengesi
|-40.273
|-1.619
|-12.235
|Hizmet Gelirleri
|31.941
|7.195
|35.407
|Hizmet Giderleri
|15.581
|1.979
|14.857
|Mal ve Hizmet Dengesi
|-23.913
|3.597
|8.315
|Birincil Yatırım Kaynaklı Gelirler
|3.906
|347
|3.999
|Birincil Yatırım Kaynaklı Giderler
|11.399
|1.440
|11.778
|Mal, Hizmet ve Birincil Gelir Dengesi
|-31.406
|2.504
|536
|İkincil Yatırım Kaynaklı Gelirler
|290
|100
|476
|SERMAYE HESABI
|62
|9
|29
|FİNANS HESABI
|439
|1.559
|-586
|Doğrudan Yatırımlar: Net Varlık Edinimi
|2.556
|140
|1.823
|Doğrudan Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu
|7.332
|965
|6.389
|Portföy Yatırımları: Net Varlık Edinimi
|1.002
|736
|3.971
|Portföy Yatırımları: Net Yükümlülük Oluşumu
|-1.709
|-601
|4.309
|Hisse Senetleri
|-1.281
|-512
|434
|Borç Senetleri
|-428
|-89
|3.875
|Diğer Yatırımlar: Net Varlık Edinimi
|11.415
|-571
|8.409
|Merkez Bankası
|0
|0
|0
|Genel Hükümet
|26
|0
|1
|Bankalar
|9.146
|748
|7.356
|Diğer Sektörler
|2.243
|-1.319
|1.052
|Diğer Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu
|8.911
|-1.618
|4.091
|Merkez Bankası
|1.127
|-14
|554
|Genel Hükümet
|-253
|-430
|-1.025
|Bankalar
|775
|-947
|-1.313
|Diğer Sektörler
|7.262
|-227
|5.875
|Cari, Sermaye ve Finans Hesapları
|-31.493
|1.054
|1.627
|NET HATA VE NOKSAN
|18.083
|-800
|2.593
|GENEL DENGE
|13.410
|-254
|-4.220
|REZERV VARLIKLAR
|-13.410
|254
|4.220
|Resmi Rezervler
|-13.410
|254
|4.220
|Uluslararası Para Fonu Kredileri
|0
|0
|0
Bu gelişmede, hizmetler dengesi kaynaklı net girişlerin 848 milyon dolar artarak 5.2 milyar dolara ve ikincil gelir dengesi kaynaklı net girişlerin 73 milyon dolar artarak 100 milyon dolara yükselmesi etkili oldu. Altın ve enerji hariç cari işlemler fazlası ise, bir önceki yılın ağustos ayına göre 1.083 milyon dolar artarak 5.6 milyar dolar olarak gerçekleşti.
DIŞ TİCARET AÇIĞI ARTTI
Ödemeler dengesi tablosundaki dış ticaret açığı, bir önceki yılın aynı ayına göre 45 milyon dolar artarak 1.6 milyar doları buldu. Hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler, bir önceki yılın aynı ayına göre 737 milyon dolar artarak 4 milyar 59 milyon dolara yükseldi. Birincil gelir dengesi kalemi altında yatırım geliri kaleminden kaynaklanan net çıkışlar ise bir önceki yılın aynı ayına göre 353 milyon dolar artarak 1milyar doları aştı.
DOĞRUDAN YATIRIMLARDA DÜŞÜŞ
Ağustos ayında doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler, bir önceki yılın aynı ayına göre 20 milyon dolar azalarak 825 milyon dolar oldu. Portföy yatırımlarında 1.3 milyar dolar tutarında net çıkış kaydedildi. Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurtdışı yerleşiklerin hisse senedi ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında sırasıyla 512 milyon ve 149 milyon dolarlık net satış yaptığı görüldü. Diğer yatırımlarda 1.047 milyon dolar tutarında net çıkış gerçekleşti.
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