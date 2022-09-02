Dış ticaret açığı rekor kırdı

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Ticaret Bakanı Mehmet Muş ağustos ayına ait dış ticaret rakamlarını açıkladı. Buna göre ağustosta ihracat geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13.1 artarak 21.3 milyar dolara, ithalat ise yüzde 40.7 yükselişle 32.6 milyar dolara çıktı.

Böylece dış ticaret açığı yıllık yüzde 161.8 artarak 11.3 milyar dolar ile rekor seviyeye çıktı.

Ocak-ağustos döneminde ihracat, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18.3 oranında artarak 165.67 milyar dolar, İthalat ise yüzde 40.7 artarak 239.13 milyar dolara ulaştı.

Yılın ilk 8 ayında dış ticaret açığı da yüzde 146.4 artarak 73.45 milyar dolara ulaştı.

Ağustos ayında en fazla ihracat yapılan ülkeler sırasıyla 1.6 milyar dolarla Almanya, 1.48 milyar dolarla ABD ve 1.26 milyar dolarla Irak oldu.

RUSYA'DAN İTHALAT YÜZDE 135 YÜKSELDİ

En fazla ithalat yapılan ülkeler ise sırasıyla; 6.28 milyar dolarla Rusya, 6 milyar 285 milyon dolar, 4.15 milyar dolarla Çin ve 2 milyar dolarla Almanya oldu. Ağustosta Rusya'dan ithalat geçen yılın aynı ayına göre yüzde 135 yükseldi.