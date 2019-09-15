Türkiye'nin önemli kış sporları ve kayak merkezlerinden Kayseri'deki Erciyes Dağı'na kar yağdı.

Erciyes A.Ş. yetkililerinden alınan bilgiye göre, dün akşam saatlerinde etkisini gösteren yağmur ve dolu, gece kara dönüştü. Mevsimin ilk karının yağmasıyla dağın 3 bin 400 metreden yüksek kesimleri, 3 bin 917 rakımlı zirveye kadar beyaz örtüyle kaplandı.

Kar kalınlığının yer yer 10 santimetreyi bulduğu dağda, yağış nedeniyle hava sıcaklığı 5 dereceye kadar düştü. Kayseri kent merkezinde ise, hava sıcaklığı 16 oldu.