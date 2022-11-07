Ağrı'da tanker, otobüs ve TIR çarpıştı: 7 ölü!

Ağrı'nın Tutak ilçe merkezine girişte, saat 14.30 sıralarında TIR, tanker ve yolcu otobüsü, kazaya karıştı. Kaza sırasında araçlar alev aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, katıldığı "2000 Köy Yaşam Merkezi Açılış Töreni'nde", Tutak'da meydana gelen kazada, 7 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.
2'Sİ AĞIR 11 KİŞİ YARALANDI
21 kişinin bulunduğu yolcu otobüsündeki 7 kişi hayatını kaybederken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kazada 2'si ağır 11 kişinin ise yaralandığını ve tedavisinin sürdüğünü açıkladı.
BÖLGEYE EKİPLER SEVK EDİLDİ
DHA'da yer alan habere göre kazada, ölü ve yaralıların olduğu belirtilirken, ihbar üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi.
ARAÇLAR ALEV TOPUNA DÖNDÜ
Kaza nedeniyle Ağrı-Patnos karayolu trafiğe kapandı. İtfaiye ekipleri, alev topuna dönen araçlara müdahale etti.
ZİNCİRLEME KAZA
Kazanın, akaryakıt yüklü kamyonun devrilmesi ve seyir halindeki yolcu otobüsünün bu kamyona çarpmasının ardından, bu iki araca da bir TIR'ın çarpmasıyla meydana geldiği öğrenildi.
BOZDAĞ: SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ağrı'nın Tutak ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır, yaralılara acil şifalar diliyorum. Kaza ile ilgili Tutak Cumhuriyet Savcılığı soruşturma başlatmıştır" ifadelerini kullandı.
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