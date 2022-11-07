Ağrı'da tanker, otobüs ve TIR çarpıştı: 7 ölü!

21 kişinin bulunduğu yolcu otobüsündeki 7 kişi hayatını kaybederken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kazada 2'si ağır 11 kişinin ise yaralandığını ve tedavisinin sürdüğünü açıkladı.

DHA'da yer alan habere göre kazada, ölü ve yaralıların olduğu belirtilirken, ihbar üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi.

ZİNCİRLEME KAZA

Kazanın, akaryakıt yüklü kamyonun devrilmesi ve seyir halindeki yolcu otobüsünün bu kamyona çarpmasının ardından, bu iki araca da bir TIR'ın çarpmasıyla meydana geldiği öğrenildi.

BOZDAĞ: SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ağrı'nın Tutak ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır, yaralılara acil şifalar diliyorum. Kaza ile ilgili Tutak Cumhuriyet Savcılığı soruşturma başlatmıştır" ifadelerini kullandı.