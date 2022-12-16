Asgari ücrette 3. toplantının tarihi belli oldu

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Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun üçüncü toplantısı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda 20 Aralık Salı günü yapılacağı açıklandı.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 2. toplantısı 14 Aralık'ta gerçekleştirildi. Toplantı sonrası Türk-İş Genel Sekreteri Kavlak, yaklaşık 2.5 saat süren görüşmede herhangi bir rakam konuşulmadığını söyledi. Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Genel Sekreteri Akansel Koç da ''Nihai rakam için yeniden toplanacağız'' dedi. İkinci toplantıda temel ekonomik veriler değerlendirilmişti.

Dolayısıyla 3. toplantıda artık rakam konuşulması bekleniyor.

Komisyon ilk toplantısını ise 7 Aralık'ta gerçekleştirmişti. Toplantıda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yaptırdığı asgari ücret anketini taraflarla paylaşmış, ankette işçi ya da işveren olmayan çeşitli mesleklerdekilerin 2023 yılı asgari ücreti için ortak beklentisinin net 7 bin 845 lira olduğuna yer verilmişti.

NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında teamül üzerine aralık ayında dört kez toplanıyor.

Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

ŞU ANDA NET 5 BİN 500 LİRA

Asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 6 bin 471 lira, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 5 bin 500 lira 35 kuruş olarak uygulanıyor.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 7 bin 603 lira 43 kuruş. Bunun 6 bin 471 lirası brüt asgari ücret, 1003 lira 1 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 129 lira 42 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.