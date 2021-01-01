AA

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT),Hamam Mahallesi'nde ikamet eden E.Ç. ve H.Ç'nin el bombası temin ettiği bilgisine ulaştı.

AA'nın haberine göre ekipler, şüphelilerin el bombasını dere kenarında bir ağacın kovuğuna gizlediğini belirledi. Zanlıları, adreslerine düzenlenen operasyonda gözaltına alan jandarma, ikametlerde ruhsatsız tabanca ve av tüfeği ile 25 mermi ele geçirdi.

Ağaç kovuğundaki el bombasını da bulan ekipler, şüphelileri jandarma karakoluna götürdü. El bombası, Patlayıcı Madde İmha Timi (PAMİT) tarafından imha edildi.