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Olay Trabzon'un Düzköy ilçesinde 22 Kasım 2020’de meydana geldi. 64 yaşındaki Mehmet Kaçağan, uzun süredir aralarında anlaşmazlık bulunan ağabeyi Ali Kemal Kaçağan’ı (70) öldürdü.

Enis Yıldırım'ın haberine göre, 3 çocuk babası Mehmet Kaçağan sorgusunda yaşananları ayrıntılı olarak anlattı. Geçen yıl Almanya’da emekli olduğunu ve yılın 6 ayını Trabzon’da geçirdiğini söyledi.

Kaçağan, “Ağabeyime 1979 yılında borç verdim. Bu nedenle borçtan kaynaklı aramızda husumet vardı. Olay günü eşimle eve girerken arkadan geldi. Evin yanına yaptığım odayı neden yaptığımı sordu. Ortak alana yaptığımı söyledim. Ortaklığı bitirmek istedim. Yakamdan tuttu tekme attı. Üstümü yırttı. Küfür etti. Yere düşünce taşla başıma vurdu. ‘Arabaya gidip, geliyorum’ dedi. Ben de dolapta bulundurduğum ruhsatsız tabancamı alıp nişan almaksızın ateş ettim. Kaç el ateş ettiğimi hatırlamıyorum. Ben kendisini öldürmek için ateş etmedim. Sadece kendimden uzaklaştırmak ve daha fazla birbirimize zarar vermeyelim, korksun gitsin diye ateş ettim. Yaşanan bu olaydan dolayı çok pişmanım. Aramızda ne kadar husumet olsa da ağabeyimi öldürmek istemezdim” dedi.

Öldürülen Ali Kemal Kaçağan

KOMŞU ÇİFTİ TEHDİT ETMİŞ

Mehmet Kaçağan'ın, cinayetin ardından olay yerine gelen ve kendisine ‘mal için değer miydi’ diyen komşu çifti “Bir dahaki kurşun kime gelir bilinmez” diye tehdit ettiği de iddia edildi.

Ancak zanlı bu suçlamayı reddetti. Tanık olarak ifade veren Mehmet Kaçağan’ın eşi N.K. ise, “Eve girerken Ali Kemal arkamızdan evimize girdi. Eşimle tartışmaya başladılar. Bir süre sonra kavga ederek evden dışarıya çıktılar. Ben arkalarından dışarı çıkana kadar silah sesi geldi. Dışarı çıktığımda eşimin başından kanlar geliyordu. Ali Kemal’in ise yerde hareketsiz şekilde yattığını gördüm. Eşime kızdım. Korkuyla eve girdik. Bu olayın asıl nedeni eşim ile ağabeyinin aralarında yıllardır arazi anlaşmazlığından dolayı husumeti olmasıdır” dedi.

Bu arada saldırıda hayatını kaybeden Ali Kemal Kaçağan’ın oğlu M.K. ise babasıyla amcası arasında arazi yüzünden husumet olduğunu belirterek, amcasının sık sık ailesini tehdit ettiğini ve iftiralar attığını söyledi.

Olay yerinde yapılan incelemede 9 adet boş kovan bulan jandarma ekipleri, dosyayı savcılığa teslim etti. Savcılığın kasten öldürme suçundan başlattığı soruşturma sürüyor.