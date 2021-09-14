Afgan kadınlardan #KıyafetimeDokunma kampanyası

Sosyal medyada son günlerde çok sayıda Afgan kadını, renkli geleneksel kıyafetler içinde gösteren paylaşımlar yapılıyor.
#KıyafetimeDokunma ve #AfganistanKültürü gibi etiketler üzerinden Afgan kadınları, ülkenin renkli giyim kültürünü ortaya koyuyor.
Kampanya, vücutlarının tamamını kapatarak Kabil'de Taliban yanlısı bir yürüyüş yapan kadınların medyaya yansıması sonrası başladı.
Söz konusu eylemdeki bir videodaki bir kadın, makyaj ve modern kıyafetlerin Müslüman Afgan kadınını temsil etmediğini savunuyordu. Aynı kişi, "…biz, şeriata aykırı olan dış kaynaklı kadın haklarını istemiyoruz." diyordu.
Aynı zamanlarda, Kabil'de bir üniversitede, bir kısmı yüzlerini de kapatmış kız öğrencilerin görüntüsü uluslar arası medyada yer buldu.
Sosyal medyada birçok Afgan kadın ise bu görüntülerin Afganistan'ın gelenekleri ile bağdaşmadığını savunan bir kampanyaya destek veriyor. BBC'den Sodaba Haydari bu kadınlardan bazıları ile konuştu.
Benzer bir paylaşımda, ailesinin köklerinin ülkenin en muhafazakar bölgelerinden birinden geldiğini söyleyen kişi, burada dahi kadınların siyah peçe taktığını görmediğini savundu.
37 yaşındaki bir araştırma görevlisi olan Lima Halime Ahmed de, neden kampanyaya katıldığı sorusunu, "kimliğimizin bir terörist grup tarafından temsil edilmesini" istemedim diyerek açıklıyor.
Ahmed, "Bizim kültürümüz siyah değil… Siyahla beyaz da değil. Renkli ve güzel. İçinde sanat var, zanaat var ve kimlik var" sözlerini sarf ediyor.
Son 20 yıldır Afganistan'da kadın sorunlarını ele alan araştırmacı Lima Halime Ahmed, kadınların seçme şansı olduğunu hatırlatıyor: "Annemin uzun bir örtüsü vardı. Bazıları daha kısalarını tercih ediyordu. Kıyafet baskısı yoktu"
Taliban kuralları sertleştiriyor
Twitter'daki kampanyaya katılan bir başka isim olan gazeteci Malali Beşir de, "kültürümüzün güzelliği dünyaya gösterilmek isteniyor" diyor.
Prag'da yaşayan gazeteci de, büyüdüğü köyde siyah burka zorunluluğunun olmadığını, kadınlarla erkeklerin el sıkıştığını anlatıyor.
Taliban'ın açıkladığı yeni kurallara göre üniversitelerde kadınların "İslami usüllere uygun" giyinmesi zorunlu olacak.
Yüksek öğretimden sorumlu Taliban yetkilisi Abdül Baki Hakkani, kadın ve erkek öğrencilerin beraber eğitim görmesinin yasaklandığını söyledi. Hakkani, kız öğrencilerin de örtünme zorunluluğu olduğunu kaydetti ama "peçe zorunluluğu" tartışmasına açıklık getirmedi.
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
SON DAKİKA: Afgan kadınlar #KıyafetimeDokunma kampanyası ile Taliban'a karşılık veriyor/son-dakika-afgan-kadinlar-kiyafetimedokunma-kampanyasi-ile-taliban-a-karsilik-veriyor-3190752
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