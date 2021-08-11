Taliban 9 kenti ele geçirdi

Afgan hükümet güçlerinin son 6 günde Taliban'a karşı kontrolü kaybettiği vilayet merkezi sayısı batıdaki Feyzabad kentiyle 9'a yükseldiği bildirildi.

Afganistan'ın batısında, İran sınırında bulunan Farah vilayetinin merkezi Taliban'ın eline geçtiği duyurulmuştu.

Farah İl Şura Vekili Abdum Samad Salihi, basına yaptığı açıklamada, militanların, son iki gündür Farah merkezine yönelik saldırılarını artırdığını söylemişti. Farah, vilayet merkezinin Taliban kontrolüne geçtiğini ifade eden Salihi, güvenlik güçlerinin kent merkezinden geri çekildiğini belirtti.

Taliban'dan yapılan açıklamada ise Farah vilayetinin tamamen kontrol altına alındığı iddia edildi.

Taliban, 6 Ağustos'ta da Farah'a komşu olan Nimruz vilayetinin merkezi Zaranc kentini ele geçirmişti.