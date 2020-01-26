DHA

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından, saat 02.00 sıralarında yapılan açıklamada Elazığ merkezli depremde 31 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Elazığ Sivrice’de, 24 Ocak 2020 günü 20.55’de meydana gelen 6,8’lik deprem sonrası enkaz altındakilere ulaşmak ve bölgede hayatı normale döndürmek için AFAD koordinasyonunda afet yönetiminin müdahale ve iyileştirme safhaları çalıştırılıyor. Arama kurtarma çalışmaları sonucunda şu ana kadar 44 vatandaşımız enkaz altından sağ kurtarıldı. 6,8 büyüklüğündeki deprem sonrası, 19’unun büyüklüğü 4’ün üzerinde olan 533 artçı deprem meydana geldi. Bölgede depremden etkilenen vatandaşların ihtiyaçları karşılanıyor ve bölgede hasar tespit analizleri yapılıyor. Alandaki çalışmalarda toplam 3.733 personel görev yapıyor. Profesyonel ekiplere, 108 kişiden oluşan STK ve gönüllü ekipleri de destek veriyor.

ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI SONUÇ VERİYOR

Elazığ şehir merkezinde hâlihazırda 3 bina enkazında arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Çalışmalara, AFAD koordinasyonunda 21 kamu kurumu, sivil kurum ve kuruluştan 3.733 personel, 3’ü Mobil Koordinasyon Merkezi olmak üzere toplam 554 araç, 17 köpek, 3 İHA, 1 helikopter ve 1 uçakla devam ediyor. Toplam 44 kişi sağ kurtarılarak tedavi altına alındı. Maalesef cansız bedenine ulaşılan ya da sonradan hayatını kaybeden kişi sayısı ise 29 oldu. İhtiyaç durumunda kullanılacak iş makinaları, AFAD koordinasyonunda görevlendirilirken bölgede AFAD koordinasyonu dışında herhangi bir iş makinası çalıştırılmıyor.

4 MİLYON TL ACİL YARDIM ÖDENEĞİ GÖNDERİLDİ

AFAD Başkanlığı, bölgede yürütülen çalışmalarda kullanılmak üzere Elazığ Valiliği emrine 2.000.000 TL, Malatya Valiliği emrine 2.000.000 TL olmak üzere toplam 4.000.000 TL acil yardım ödeneği gönderdi.

144 TIR DOLUSU BARINMA, ISINMA VE GIDA MALZEMESİ GÖNDERİLDİ

AFAD Başkanlığı, bölgeye 144 TIR ile 6.065 aile çadırı, 400 genel maksatlı çadır, 11.532 yatak ve 18.720 battaniye sevk etti. Türk Kızılay, bölgeye 276 personel, 55 araç, 7 ikram aracı ve 4 mobil mutfak ile 2 sahra mutfak kiti, 15.875 battaniye, 5.079 yatak, 1.563 ısıtıcı, 2.500 çadır, 193.420 kg un ve 3.200 adet gıda kolisi gönderdi.

UZAK İLLERDEKİ EKİPLER 10 UÇAKLA SEVK EDİLDİ

Deprem sonrasında tüm AFAD il ve birlik müdürlükleri teyakkuz haline geçirildi. Genelkurmay Başkanlığı başta olmak üzere tüm Afet ve Acil Durum Yönetimi Merkezleri (AADYM) aktif hale getirildi. Bölgeye, İstanbul, Ankara ve Konya illerinden toplam 10 uçuş ile arama kurtarma, sağlık ve insani yardım ekipleri başta olmak üzere ekipler sevk edildi.

HASAR TESPİTİ YAPILIYOR

Hasar tespit çalışmalarında, 280 teknik personel ve 4 araç görev yapıyor. Şimdiye kadar toplam 1.323 bina incelendi ve 328’inin hasarsız olduğu tespit edildi. Acil ihtiyaçlar nedeniyle barınma, beslenme, enerji, haberleşme, hasar tespit ve psikososyal çalışma gruplarından ekipler, bölgede görev yapmaktadır. Bu kapsamda 158 personel ve 47 araç çalışmaktadır.

TAMP DEVREDE

Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP),arama-kurtarma, sağlık ve destek çalışmalarının da içinde bulunduğu 28 acil hizmetin kesintisiz olarak yürütülmesi için devrededir. 28 çalışma grubu, İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda 24 saat çalışma esasına göre çalışmaktadır.

VATANDAŞLARIMIZIN DİKKATİNE!

Afet bölgesindeki hasarlı yapılara kesinlikle girilmemelidir. Yollar, acil yardım araçları için boş bırakılmalıdır. Depremden sonra evler terk edilirken ortamda herhangi bir gaz kokusu olmaması halinde, doğalgaz ve su vanaları ile elektrik şalterleri kapatılmalıdır.

Vatandaşlarımız, acil yardıma ihtiyaç duymadıkları sürece, telefonlarını kullanmamalıdır. Yardıma ihtiyaç duyabilecek bebek, çocuk, yaşlı ve engellilere destek olunmalıdır.

Gelişmeler ve bölgedeki deprem aktivitesi, İçişleri Bakanlığı AFAD tarafından 7/24 takip edilmektedir.