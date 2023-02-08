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AFAD'dan cenazelere ilişkin duyuru

Türkiye'yi sarsan deprem felaketinde hayatını kaybedenlerle ilgili AFAD'dan açıklama yapıldı. Duyuruda, yaşamını yitirenlerin en hızlı şekilde kimliklendirilmesi ve defnedilmeleri için Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve valiliklerin görevlendirildiği kaydedildi

Giriş: 08.02.2023 - 14:48 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: AFAD'dan cenazelerle ilgili açıklama
AFAD'dan definlerle ilgili açıklama
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İHA

AFAD, hayatını kaybeden vatandaşların en hızlı şekilde kimliklendirilmesi ve defin hizmetleri için Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve valiliklerin talimatlandırıldığını bildirdi.

AFAD’dan yapılan açıklamada, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki depremin ardından hayatını kaybeden vatandaşların hızlı bir şekilde kimliklendirilmesi ve naaşlarının yakınlarına hızlı bir şekilde teslim edilmesi için çalışmaların devam ettiği duyuruldu.

Bu doğrultuda, Adalet Bakanlığı ile koordinasyon içinde İçişleri Bakanlığı'nın 7 Şubat tarihinde ve 46697 sayılı yazı ile ilgili valiliklerin ve kurum, kuruluşların talimatlandırıldığı bildirildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Ölü muayene işlemlerinin, cenazelerin bulundukları il veya ilçe başsavcılıkları nezdinde yapılarak çevre il ve ilçelere gönderilmemesi; cenazelerin hangi bina ve enkazdan çıkarıldığının sağlık ya da kolluk görevlisine tutanak eşliğinde teslim edilerek hastaneye intikalinin sağlanması; düzenlenecek tutanakta müteveffanın yakınlarının ya da tanıyan kişinin bulunup bulunmadığına ilişkin bilgiye yer verilmesi; vefat edenlerin yakınları ya da tanıyan şahıslar tarafından teşhis suretiyle kimliklerinin tespit edilememesi halinde DNA, kan örneği, parmak izi gibi adli tıp incelemesine bağlı yöntemlerle kimlik tespiti yapıldıktan sonra cenaze teslim işlemlerinin yapılması; enkazdan çıkarıldıktan sonra teşhis ya da adli tıp yöntemleri ile 5 gün içinde kimliklendirilerek yakınlarına teslim edilemeyen naaşların DNA, parmak izi örneği ve fotoğrafı alındıktan sonra cumhuriyet savcılığı ile mülki idare amirliğinin ortak değerlendirmesi çerçevesinde dini vecibelere uygun defnedilmesi; kabrin konumunun da belirtilerek tutanağa bağlanması hususları belirtilmiştir.

Ancak afete maruz vilayetlerimizden iletilen bilgilerde naaşların muhafazasında sıkıntılar yaşanabileceği, cenazelerde bozulmalar olabileceği değerlendirmeleri göz önünde bulundurularak yakınları/tanıdıklarınca teşhis suretiyle ya da adli tıp yöntemleriyle kimliklendirme yapılamayan naaşların 24 saatlik bekleme süresinden sonra DNA, parmak izi örneği ve fotoğrafı alınmasını müteakip cumhuriyet savcılığı ile mülki idare amirliğinin değerlendirmesi çerçevesinde kabrin yeri/konumu tutanağa bağlanarak dini vecibelere uygun defnedilmesi uygun görülmüştür."

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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