AFAD'dan Ankara için kritik uyarı!

Son dakika: AFAD'dan Ankara ve çevre iller için 'kuvvetli yağış' uyarısı

DHA

AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ankara ve çevre iller için kuvvetli yağış uyarısında bulunarak, tedbirli olunmasını istedi.

AFAD'dan yapılan açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre; bugün öğle saatlerinden itibaren, Ankara, Çankırı, Kırıkkale, Konya, Aksaray, Niğde, Kırşehir ve Kayseri çevreleri ile Adana'nın ve Mersin'in kuzeyi, Bolu'nun ve Sivas'ın güney kesimlerinde kuvvetli yağış bekleniyor. Sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olun" ifadeleri yer aldı.

DÜN SEL 1 CAN ALMIŞTI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından Ankara'da dün gök gürültülü sağanak yağış etkili oldu. Bulutlar gökyüzünü tamamen kapatırken şehir karanlığa gömüldü.

Yoğun yağışlar nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu. Kentte ağaçlar devrildi. Bazı araçlarda hasar oluştu.

Ankara’da etkili olan sağanak yağış sonrası meydana gelen sel nedeniyle bir binanın bodrum katında mahsur kalan bir genç kız hayatını kaybetti.

Ankara’da akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış sonrası birçok ilçede sel meydana geldi. Keçiören ilçesi İncirli Mahallesi’nde bulunan bir binanın bodrum katındaki daireyi sel suları bastı. 21 yaşındaki Busenur Doğanay su basan dairede mahsur kaldı. Ankara Büyükşehir Belediyesi Su Altı Arama Kurtarma dalgıçlarının çalışması sonucu Doğanay’ın cansız bedenine ulaşıldı.