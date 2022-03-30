Adnan Oktar Davası'nda 50 sanığa yeniden kelepçe

Son dakika... İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi (İSTİNAF) 2. Ceza Dairesi'nin haklarında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkardığı 61 sanıktan 50'si gözaltına alındı.
DHA'nın haberine göre, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından İSTİNAF'a getirilen 50 sanığın işlemlerinin sabah 05.00'a kadar sürdüğü öğrenildi.
İfadesi alınan sanıklardan bazılarının "Adnan Oktar içerdeyken bizim de içeride olmamızdan şikayetimiz yok" şeklinde beyanda bulunduğu öğrenildi.
Aralarında Oktar Babuna'nın da bulunduğu 50 sanık tutuklanarak cezaevine gönderildi. Polis ekiplerinin yakalanamayan 11 sanık hakkında arama çalışmalarını devam ettirdiği öğrenildi.
NE OLMUŞTU
İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi (İSTİNAF) 1. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin Adnan Oktar'ın da aralarında bulunduğu 215 sanığa beraatten 9 bin 803'er yıl hapse kader değişen oranlarda verdiği kararı geçtiğimiz günlerde incelemişti. Daire, yerel mahkemenin hatalı değerlendirme sonucu hüküm kurduğuna kanaat getirerek verilen kararı usulden bozmuştu.
Daire, bozma kararıyla birlikte tutuklulukta geçirdikleri süreyi dikkate alarak 68 sanığın tahliyesine karar vermişti. Daire Adnan Oktar'ın da aralarında bulunduğu 16 sanığın ise tutukluluk halinin devamına karar vermişti.
İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığı, İstinaf 1. Ceza Dairesi'nin Adnan Oktar davasında tutuklu bulunan 68 sanığın tahliye edilmesi kararına itiraz etmişti. Başsavcılık itirazın gerekçesi olarak tahliye edilen sanıklar hakkında farklı davaların görülmeye devam ettiğini, müştekilerin iradesinin örgüt üyeleri tarafından yıllarca kendilerine verilen örgütsel teklinler sonucu fesada uğratıldığı belirtilmişti. Başsavcılık, 68 sanık hakkında verilen tahliye kararının kaldırılmasını ve haklarında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmasını istemişti.
Başsavcılığın itirazını değerlendiren 1. Ceza Dairesi, sanıkların derhal tutuklanmalarını gerektirir bir değişiklik bulunmadığına kanaat getirerek tutuklanma talebini reddetmişti. Başsavcılık da karara yine itiraz ederek dosyayı bir üst daire olan İSTİNAF 2. Ceza Dairesi'ne göndermişti.
İtirazı değerlendiren 2. Ceza Dairesi 7 sanığın tahliyesine yönelik itirazı reddederken 61 sanık hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarmıştı.
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