Adliye önündeki infazda dehşete düşüren ifade!

Bilecik´te dün meydana gelen olayda Onur Acar, boşanma aşamasındaki eşi Cemile Nur Acar ile kayınpederi Abdullah Acar´a adliye çıkışınca pompalı tüfekle ateş açtı.
DHA'nın haberine göre, Abdullah Duman kaldırıldığı hastanede doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı, 1 çocuk annesi Cemile Nur Acar ise Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi´nde yoğun bakıma alındı.
Olayın ardından gözaltına alınan katil zanlısı Onur Acar, geçirildiği sağlık kontrolü ve ifade işlemlerinin ardından güvenlik tedbirleri nedeniyle gece yarısı adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından nöbetçi mahkemeye çıkarılan Acar, tutuklanarak cezaevine konuldu.
CEZAEVİNDEN 5 GÜN ÖNCE TAHLİYE OLMUŞ
Katil zanlısı Onur Acar, eşi Cemile Nur ile kavga ettiklerinde şikayet üzerine evinde yapılan aramada ele geçirilen 2 ruhsatsız tüfek nedeniyle tutuklandığını ve 5 gün önce tahliye olduğunu söyledi. Eşiyle 1,5 yıl önce kaçarak evlendiğini belirten Acar, büyüklerin araya girmesiyle eşinin ailesiyle barıştığını söyledi. Acar, "Birçok defa eşimin başkalarıyla mesajlaştığını yakaladım. Bu sebeple telefonlarını kırdım. Daha sonra kayınpederim ve kayınvalidem bizim düğünde takılan altınlarımızı borç olarak isteyip bu parayla araba aldılar. Ben daha sonra bu borcu geri istediğimde bana paramı vermediler.
Bir gün Cemile´nin babasıyla cep telefonundan yazıştığını ve babasının `kızım niye hala duruyorsun gel buraya´ yazdığını gördüm. Elinden telefonu alıp sinirle duvara vurdum. Aynı gün jandarmadan aradılar `mala zarar verme´ suçundan ifade verdim. Yine normal yaşantımıza Cemile ile devam ettik. Hatta Cemile´ye bir terzi dükkanı açtım, yeni telefon aldım. Bir süre sonra yine telefonda biriyle yazışırken gördüm.
Cemile´ye kiminle konuştuğunu sordum sessiz kaldı. Ben de sinirle telefonu Cemile´nin kafasına fırlattım. Sinirle Cemile´nin boğazından tutarak kafasını duvara vurdum, evden kovdum. O gece jandarma şikayet üzerine eve gelip arama yaptı. Evde aramada 1 tüfek ve ruhsatsız 8+1 Karadeniz yapımı silah buldu. Evimde internet sitesinden aldığım 3´üncü tüfek vardı, onu bulamadılar. Evimde bulunan silahlar nedeniyle tutuklandım. Yaklaşık 4 yıl 2 ay ceza aldım ve 5 gün önce cezaevinden tahliye oldum" dedi.
Hayatını kaybeden Abdullah Duman (48)
KAYINPEDERİNİN KÜFRETTİĞİNİ İDDİA ETTİ
Onur Acar, cezaevinde olduğu sırada eşine açtığı dükkanın kapatıldığını ve eşyaların alındığını öğrendiğini belirterek, "Olay günü eşimle aramızdaki darp olayından kaynaklı duruşmamız vardı. Adliyede kayınpederim evde jandarmanın bulamadığı tüfeğin aracında olduğunu söyledi ve otoparkta bana verdi. Kontrol ettiğimde çalışmıyordu, av bayine giderek sorunu giderdim. Tüfeği de bir iş yerine emanet olarak bıraktım. Kayınpederim adliye koridorunda bana küfrederek `sen adam olsaydın kızıma bakardın, bir de çıkmışsın karşıma erkek gibi konuşuyorsun´ dedi.
Ben de Cemile ile barışmamızın yolu yok mu diye sordum? O da bana `yok´ dedi. O zaman anlaşarak boşanalım dedim. Ona da yanaşmadı. Çocuğumu görmek istediğimi söyledim. Kayınpederim `tamam gösteririz çocuğunu numaranı ver bana´ dedi. Adliyeden çıktım, duruşmadan önce kayınpederimin bana verdiği tüfeği aldım. Cemile ve kayınpederim adliyeden çıkıp Cumhuriyet Meydanı´na indiler, yanlarına gidip konuşmak istedim. Yüz yüze geldiğimizde `bir şey söyleyemeyecek misin baba? Bu kadar borcu nasıl ödeyeceğim?´ dedim. Bana `tüfeğini de aldın git´ dedi. Sonra da senin erkekliğini diyerek küfretti. Bende bir sinir haliyle 6-7 metreden önce yere doğru ateş ettim. Hala kayınpederim bana küfretmeye devam ettiği için onlara doğru yürüyerek bende hedef gözetmeden üzerlerine doğru ateş etmeye başladım. Kayınpederim ve eşim Cemile´ye yaklaşarak 7 veya 8 el ateş ettim. Fişek kalmayınca tüfeği üzerlerine attım" dedi.
Amacının öldürmek olmadığını söyleyen Onur Acar "Çok pişmanım keşke yaşanmasıydı" dedi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!