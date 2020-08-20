DHA

Türkiye'de büyük tepki çeken ve gündeme oturan İpek Er'in cinsel saldırıya maruz kalıp intihar etmesiyle son bulan olayda önemli ayrıntılar da ortaya çıkmaya başladı. İpek Er'in ifadesinde, Musa Orhan'ın kendisine zorla alkol ve uyuşturucu hap içirerek cinsel saldırıda bulunduğunu anlattığı kaydedilen iddianameyi kabul eden mahkeme dün verdiği yakalama kararıyla şüpheliyi, tutukladı.

İPEK 34 GÜN SONRA HAYATA VEDA ETTİ

DHA'da yer alan habere göre Batman'ın Beşiri ilçesinde yaşayan İpek Er, 16 Temmuz günü, Siirt'te görev yapan uzman çavuş Musa Orhan'ın cinsel saldırısına uğradığını anlatan mektup bırakarak, tabancayla intihar girişiminde bulundu. Ağır yaralı olarak Batman Bölge Hastanesi´ne kaldırılan İpek Er, 34 gün süren yaşam mücadelesini geçen salı günü kaybetti.

ZANLI MUSA ORHAN SERBEST BIRAKILMIŞTI

İpek Er'in intihar girişiminden 9 gün önce yaptığı şikayet üzerine başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Musa Orhan, savcılık sorgusunun ardından tutuklama talebiyle sevk edildiği mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

TUTUKLANIP CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı, dün açıklama yaparak, Orhan hakkında 'cinsel istismar' suçundan 27 Temmuz günü iddianame hazırlandığını, iddianameyi kabul eden 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nden tutuklama talebinde bulunulduğunu bildirdi. Mahkeme de Orhan hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarttı. Dün Siirt'te polise teslim olan Musa Orhan tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

SOSYAL MEDYA ARACILIĞIYLA TANIŞTI

Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamenin detayları ortaya çıktı. İddianamede İpek Er'in, alınan beyanında Musa Orhan ile sosyal medya aracılığıyla tanıştığını ancak Orhan tarafından zorla alkol ve hap içirilerek, cinsel saldırıya maruz kaldığını ifade ettiği yer aldı. İpek Er, iddianameye giren ifadesinde şunları kaydetti:

"BENİMLE KAÇAR MISIN DİYE SORDU"

"Musa Orhan ile sosyal medyada tanıştım. Sevgili olduk, sürekli benimle evleneceğini, beni sevdiğini söylemekteydi. `Benimle kaçar mısın?´ diyordu. Ben de beni ailemden istemesini söyledim. 20 Haziran´da köyüme geldi. Kaçamayacağımı söyledim. Beni dinlemedi.

"TELEFONUMU SATIP ÖĞRETMEN EVİNDE KALDIM"

Ben de ikna olması için valizimi kendisine teslim ettim. O sırada ailem bizi fark etti. Hemen geri döndüm. Ancak valizim onda kaldı. Üç gün geçtikten sonra abim, kendisine ait olan valizi istedi. Ben de her şeyin açığa çıkacağını düşündüğümden akşam Siirt´e geldim. Siirt´te kalacak yerim olmadığı için Kurtalan ilçesine geçtim. Param kalmadığı için cep telefonumu satarak, öğretmenevinde kaldım.

"BENİ ARKADAŞININ EVİNE GÖTÜRDÜ"

Ardından Kurtalan ilçesinde hat aldım ve Musa´ya mesaj atarak durumu anlattım. Kendisine kalacak yerimin olmadığını söyledim. Görevden gelene kadar idare etmemi istedi. Siirt´e gelerek üç gün otelde kaldım. Ardından beni aldı, arkadaşının evine götürdü. Bir gece orada kaldım. Yalnızdık. İlişkiye girmek istedi.

"BANA ALKOL VE HAP İÇİRDİ"

Evlenmeden olamayacağını söyledim. Ertesi akşam geç saatlerde geldi. Alkol aldığını söyledi, içmem konusunda çok ısrar etti. Bana `Benimle ol, yarın nikâh kıyalım´ dedi. Ben de alkolün etkisiyle gücümü yitirmiştim, ilişki yaşadık. Hatırladığım kadarıyla bana bir hap da içirdi. Sabah işe gitmek üzere ayrıldı."

"İNTİHARIN EŞİĞİNE GELDİM, AİLEMİN YÜZÜNE BAKAMIYORUM"

İfadenin devamında genç kızın şu anlatımları yer aldı: "Öğle vakti panik bir şekilde gelerek, beni kendi ikametine götürdü. Beni İzmir´e kuzenine göndereceğini söyledi. Otobüsle İzmir´e gittim. İndiğimde Musa´yı aradım. Ancak bir türlü ulaşamadım. Siirt´e ailemin yanına döndüm. O tarihten bu yana ne aradı ne sordu. Benimle evlenme vaadiyle kandırarak, alkol ve hap vererek zorla birçok kez ilişkiye girdi. Zorla ırzıma geçen, beni evlenme vaadi ile kandıran, tecavüz eden Musa Orhan'dan davacı ve şikayetçiyim. İntiharın eşiğine geldim. Ailemin yüzüne bakamıyorum."

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

İpek Er'in cinsel saldırı suçlamasını kabul etmeyen Musa Orhan ise ifadesinde şunları söyledi: "İpek ile sosyal medyadan tanıştık. Ne zorla ne de rızası ile cinsel ilişkiye girmedim. 'Benimle kaçar mısın?' demedim. İddia ettiği gibi haziran ayında köyüne gitmedim. 8-9 aydır tanışıyoruz. Ama sevgili değiliz. İpek beni arayarak, Siirt´te olduğunu söyledi. Telefonunu sattığını, parasının bittiğini, kendisine yardımcı olmamı istedi.

"SENİ KAÇIRACAĞIM, EVLENECEĞİZ DEMEDİM"

Hatta benim evimde kalıp kalamayacağını sordu. Ben `Seni kaçıracağım, seninle evleneceğim´ şeklinde bir şey söylemedim. Evimde kaldığı akşam yatağımda oturmuştu. Aramızda sadece sevişme oldu, daha ilerisi olmadı. Ben kesinlikle akşamdan sonraki gün onunla ilişkiye girmedim. Sabaha İzmir´e gideceğini söyledi. 450 lira verdim.

"BİLET ALDIĞINDA İSMİNİ ÖĞRENDİM"

Kendisine bilet aldığımda isminin İpek olduğunu öğrendim. Bana adının Bahar olduğunu söylemişti. İzmir´e gittiğinde beni aradı, `Beni başından savmak için İzmir´e gönderdin´ dedi. Suçlamaları kabul etmiyorum."

"RIZASI DIŞINDA ZORLADI"

Cinsel saldırıyla ilgili Adli Tıp Kurumu'ndan istenilen raporun İpek Er'in iddialarını doğruladığı kaydedilen iddianamede, "Şüphelinin, genç kıza yönelik, 'Rıza dışında cinsel birlikteliğe zorlaması ve cinsel birlikteliğin gerçekleşmesi eyleminin, nitelikli cinsel saldırı suçuna sübut verdiği´ belirlenmiştir" denildi. Orhan´ın yargılanmasına önümüzdeki günlerde Siirt 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi´nde başlanacak.