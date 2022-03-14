Son dakika haberleri... Adıyaman, deprem ile sallandı! AFAD verilerine göre, Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde saat 15.38'de 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD, depremin 7.06 km derinlikte gerçekleştiğini bildirdi.

SON DAKİKA... ADIYAMAN'DA DEPREM!

Kandilli Rasathanesi de Adıyaman depremine ilişkin son dakika notu geçti. Kandilli, depremin merkez üssünün Adıyaman'ın Çelikhan ilçesi olduğunu duyururken büyüklüğünü 4.4 olarak paylaştı. Kandilli, depremin 5 km derinlikte gerçekleştiğini de aktardı.

ÇEVRE İLLERDEN DE HİSSEDİLDİ

Adıyaman'da gerçekleşen deprem, Çelikhan ve diğer ilçelerde hissedilirken çevre illerde de kısa süreli bir paniğe neden oldu. AFAD verilerine göre, Adıyaman depremi Malatya, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Elazığ gibi yakın illerden de hissedildi.

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