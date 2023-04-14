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Adıyaman'da depremde yıkılan Hasoğlu İnşaat Apartmanı'nın müteahhidi tutuklandı

Deprem felaketinin vurduğu Adıyaman'da yıkılan ve 30'dan fazla kişinin hayatını kaybettiği Hasoğlu İnşaat Apartmanı'nın müteahhidi Mahmut Nedim Evli tutuklandı

Giriş: 14.04.2023 - 11:13 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Hasoğlu İnşaat Apartmanı'nın müteahhidi Mahmut Nedim Evli tutuklandı
Adıyaman'da bir müteahhit daha tutuklandı!
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AA

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde Adıyaman'da yıkılan Hasoğlu İnşaat Apartmanı'nın yapı sahibi ve müteahhidi tutuklandı.

AA'da yer alan habere göre Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde yıkılan binalara ilişkin soruşturmalar sürüyor.

Soruşturma kapsamında, Adıyaman'da yıkılan ve 30'dan fazla kişinin hayatını kaybettiği Hasoğlu İnşaat Apartmanı'nın yapı sahibi ve müteahhidi Mahmut Nedim Evli, Aydın'ın Didim ilçesinde gözaltına alındı.

Kente getirilerek adliyeye sevk edilen Evli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

*Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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