İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı'nın açılış törenine katıldı. Tören sonrası tramvayda basın mensuplarının sorularını yanıtlayan İmamoğlu, "Ben yola çıktığımı ifade edebilirim, adayım demek hadsizlik olur. Çünkü aday olmanın koşulları var. Sizi aday gösteren yapılar var partiniz var, ben ilçe başkanlığından gelme biriyim, neyin nasıl deneceğini bilirim. Ben yola çıktığımı ifade ederim, onlar zaman içinde konuşulur" dedi.

DHA'nın haberine göre İmamoğlu, Meral Akşener'in ifadeleriyle ilgili soruya ise, "Her şey çok güzel olacak" yanıtını verdi.

"İTTİFAKLA BİR SEÇİM KAZANDIK"

Meral Akşener'le görüşüp görüşmediği ile ilgili soruya yanıt veren İmamoğlu, "Biz her zaman görüşüyoruz. Biliyorsunuz bu hattın ilk bölümünü Sayın Akşener'le Sayın Kılıçdaroğlu ile açmıştık. Bugün de buradayız, İYİ Parti İl Başkanımızla açıyoruz, Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkan Vekilimiz burada. Yolumuza nasıl başladıysak öyle devam ediyoruz. Biz hep söyleriz bir ittifakla bir seçim kazandık. Allah'ın izniyle bu önce dönemimizi hayırlısıyla bir bitirelim, bizi destekleyenlere layık olalım, ondan sonrası toparlanır, çözülür. Biz neyi çözmedik ki. Biz davetlerimizi her zaman yapıyoruz. Tabi resmi bir bayram, kutlama programları var, herkesin kendi konumu gereği atılması gereken devlet programları var. Buradayız, İstanbul'da ne mutlu bize ki yine başladığımız prensiplerimizle Millet İttifakı'nın değerli İl Başkanı burada" dedi. İmamoğlu'na bir basın mensubu tarafından Akşener'in 'Ateşten gömleği giydiremedim' ifadesi de soruldu, İmamoğlu bu soruyu ise "Her şey çok güzel olacak" şeklinde cevapladı.