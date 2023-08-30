Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Gündem Güncel Son dakika: İBB Başkanı İmamoğlu, "Adayım demek hadsizlik olur"

        İmamoğlu: Adayım demek hadsizlik olur

        İBB Başkanı İmamoğlu, "Ben yola çıktığımı ifade edebilirim, adayım demek hadsizlik olur. Çünkü aday olmanın koşulları var. Sizi aday gösteren yapılar var partiniz var, ben ilçe başkanlığından gelme biriyim, neyin nasıl deneceğini bilirim. Ben yola çıktığımı ifade ederim, onlar zaman içinde konuşulur" açıklamasında bulundu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.08.2023 - 17:14 Güncelleme: 30.08.2023 - 18:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Adayım demek hadsizlik olur"
        ABONE OL
        ABONE OL

        İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı'nın açılış törenine katıldı. Tören sonrası tramvayda basın mensuplarının sorularını yanıtlayan İmamoğlu, "Ben yola çıktığımı ifade edebilirim, adayım demek hadsizlik olur. Çünkü aday olmanın koşulları var. Sizi aday gösteren yapılar var partiniz var, ben ilçe başkanlığından gelme biriyim, neyin nasıl deneceğini bilirim. Ben yola çıktığımı ifade ederim, onlar zaman içinde konuşulur" dedi.

        DHA'nın haberine göre İmamoğlu, Meral Akşener'in ifadeleriyle ilgili soruya ise, "Her şey çok güzel olacak" yanıtını verdi.

        İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Eminönü-Alibeyköy Tramvay hattının açılış törenine katıldı. İmamoğlu, Eminönü'nde gerçekleştirilen törende bir konuşma gerçekleştirdikten sonra, basın mensupları ve vatandaşlarla birlikte tramvayla yolculuk yaptı. İmamoğlu, tramvayda basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

        REKLAM

        "İTTİFAKLA BİR SEÇİM KAZANDIK"

        Meral Akşener'le görüşüp görüşmediği ile ilgili soruya yanıt veren İmamoğlu, "Biz her zaman görüşüyoruz. Biliyorsunuz bu hattın ilk bölümünü Sayın Akşener'le Sayın Kılıçdaroğlu ile açmıştık. Bugün de buradayız, İYİ Parti İl Başkanımızla açıyoruz, Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkan Vekilimiz burada. Yolumuza nasıl başladıysak öyle devam ediyoruz. Biz hep söyleriz bir ittifakla bir seçim kazandık. Allah'ın izniyle bu önce dönemimizi hayırlısıyla bir bitirelim, bizi destekleyenlere layık olalım, ondan sonrası toparlanır, çözülür. Biz neyi çözmedik ki. Biz davetlerimizi her zaman yapıyoruz. Tabi resmi bir bayram, kutlama programları var, herkesin kendi konumu gereği atılması gereken devlet programları var. Buradayız, İstanbul'da ne mutlu bize ki yine başladığımız prensiplerimizle Millet İttifakı'nın değerli İl Başkanı burada" dedi. İmamoğlu'na bir basın mensubu tarafından Akşener'in 'Ateşten gömleği giydiremedim' ifadesi de soruldu, İmamoğlu bu soruyu ise "Her şey çok güzel olacak" şeklinde cevapladı.

        REKLAM

        "BEN YOLA ÇIKTIĞIMI İFADE EDEBİLİRİM, ADAYIM DEMEK HADSİZLİK OLUR"

        İmamoğlu 31 Mart 2024 Yerel Seçimlerinde adaylık ile ilgili soruya ise, "Ben yola çıktığımı ifade edebilirim, adayım demek hadsizlik olur. Çünkü aday olmanın koşulları var. Sizi aday gösteren yapılar var partiniz var vesaire ben ilçe başkanlığından gelme biriyim, neyin nasıl deneceğini bilirim. Ben yola çıktığımı ifade ederim, onlar zaman içinde konuşulur" dedi.

        EMİNÖNÜ-ALİBEYKÖY TRAMVAY HATTI

        Eminönü ve Alibeyköy arasında 14 istasyondan oluşan hattın metrobüs, metro ve deniz ulaşımı entegrasyonu da bulunuyor. İBB'den edinilen bilgiye göre; Türkiye'de ilk defa kullanılacak sistemle enerjisi zeminde yer alan özel ray sisteminden sağlanacak hat ile Alibeyköy ve Eminönü arasında yolculuk 35 dakika sürecek.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #haberler
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        "Savunma sanayiinde destan yazdık"
        "Savunma sanayiinde destan yazdık"
        Yağış yok ama sel var! Sular 20 km öteden geldi
        Yağış yok ama sel var! Sular 20 km öteden geldi
        Kendisini uyaran yolcuya palayla saldırdı
        Kendisini uyaran yolcuya palayla saldırdı
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Korhan Berzeg'in arama çalışmasına Tina da katılıyor!
        Korhan Berzeg'in arama çalışmasına Tina da katılıyor!
        Eleştirilere Fukushima’dan gelen yemeği karşılık verdi
        Eleştirilere Fukushima’dan gelen yemeği karşılık verdi
        Prigojin'in uçağı kasıtlı olarak mı düşürüldü? Kremlin'den açıklama
        Prigojin'in uçağı kasıtlı olarak mı düşürüldü? Kremlin'den açıklama
        İtalya'dan flaş iddia!
        İtalya'dan flaş iddia!
        TEKNOFEST Ankara kapılarını açtı
        TEKNOFEST Ankara kapılarını açtı
        "Haftaya sonbahar gibi olacak"
        "Haftaya sonbahar gibi olacak"
        Artan su sorunu nedeniyle İstanbul için önemli karar!
        Artan su sorunu nedeniyle İstanbul için önemli karar!
        Eşine rastlanmadı... İşte en yalnız ağaç!
        Eşine rastlanmadı... İşte en yalnız ağaç!
        Tarihin en büyük kahramanlık destanı: 30 Ağustos
        Tarihin en büyük kahramanlık destanı: 30 Ağustos
        İşte Cimbom'un muhtemel rakipleri!
        İşte Cimbom'un muhtemel rakipleri!
        Togg'a 105 bin lira faiz 'zammı'!
        Togg'a 105 bin lira faiz 'zammı'!
        Ülke puanında bir sıra daha yükseldik!
        Ülke puanında bir sıra daha yükseldik!
        Batshuayi'nin yeni takımı belli oldu!
        Batshuayi'nin yeni takımı belli oldu!
        İkonik fotoğrafın hikâyesi
        İkonik fotoğrafın hikâyesi
        Atalarının kimlik bilgilerini bekliyor
        Atalarının kimlik bilgilerini bekliyor
        Ünlülerin '30 Ağustos Zafer Bayramı' mesajları
        Ünlülerin '30 Ağustos Zafer Bayramı' mesajları
        Habertürk Anasayfa