Adana’da suç örgütüne operasyon: 35 gözaltı!

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, organize suç örgütüne yürüttüğü soruşturma kapsamında şafak vakti operasyon düzenlendi.

İHA'da yer alan habere göre Özel Harekat polislerinin de desteği ile söz konusu şüphelilerin evlerine eş zamanlı baskınlar yapıldı.

Yapılan baskınlarda yakalanan 35 şüpheli, adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından emniyete götürüldü.