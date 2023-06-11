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Haberler Gündem Son dakika: Adana ve Kuşadası'nda deprem!

Adana’da 4.0 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Adana’nın Saimbeyli ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem olduğunu açıkladı. Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında da 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Giriş: 11.06.2023 - 10:00 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Adana ve Kuşadası'nda deprem!
HABERTURK.COM / Ajanslar

AFAD’ın yaptığı açıklamaya göre deprem Adana’nın Saimbeyli ilçesinde 4.0 büyüklüğünde meydana geldi. Depremin saati 07.47 olarak kaydedilirken derinliği ise 4.85 kilometre olarak ölçüldü.

KUŞADASI'DA SALLANDI

Ege Denizi'nde Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 07.42'de Kuşadası Körfezi açıklarında 4,2 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Kuşadası'nın yaklaşık 10 kilometre açığındaki depremin, deniz yüzeyinden 7,52 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

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