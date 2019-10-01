01 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Adana'da, 6 gün önce, çevik kuvvet polislerinin taşındığı servis midibüsüne bombalı saldırı düzenleyen MLKP'li 2 terörist, Eskişehir'de saklandıkları hücre evinde, etkisiz hale getirildi.
Olay, geçtiğimiz 25 Eylül'de, Yüreğir ilçesi Kozan Bulvarı'nda meydana geldi. Özel harekat polislerinin taşındığı zırhlı polis midibüsüne teröristler tarafından düzenlenen bombalı saldırıda, 1'i polis memuru, 5 kişi yaralandı. Saldırının ardından teröristlerin yakalanması için başlatılan çalışma kapsamında polis, saldırının meydana geldiği bölgede 150 güvenlik kamerasını inceleyerek teröristlerin MLKP üyesi Ozan Sözmen ve Fırat Şeran olduğunu saptadı. Polis ekiplerince yapılan çalışmada 2 teröristin Eskişehir'de olduğu belirlendi.
Odunpazarı ilçesine bağlı Büyükdere Mahallesi Mehmet Osman Sokak'taki hücre evine düzenlenen operasyonda, polis ekipleri, 2 teröriste teslim ol çağrısında bulundu. Çağrıya ateş açarak karşılık veren teröristler Ozan Sözmen ve Fırat Şeran çıkan çatışmada etkisiz hale getirildi.
BAKANLIKTAN AÇIKLAMA
İçişleri Bakanlığı'ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Eskişehir ve Adana Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Adana´da 25 Eylül'de çevik kuvvet polislerinin taşındığı araca bombalı terör saldırısı düzenleyen Fırat Şeran ile Ozan Sökmen isimli 2 MLKP'li teröristin kaldığı hücre evine operasyon düzenlenmiştir" denildi. Ayrıca, operasyonda çıkan çatışma sonucu 2 teröristin ölü olarak ele geçirildiği belirtildi.
İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU'DAN AÇIKLAMA
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adana'da özel harekat polislerini taşıyan araca yönelik saldırıyı düzenleyen teröristlerden ikisinin, Eskişehir'deki bir hücre evinde etkisiz hale getirildiğini, operasyonda iki polis memurunun da hafif şekilde yaralandığını açıkladı.
Soylu, TBMM Tören Salonu'nda düzenlenen yasama yılı açılış resepsiyonunda, gazetecilere yaptığı açıklamada, Adana'daki saldırıyı düzenleyen teröristlerden ikisinin, Eskişehir'de etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Bakan Soylu, "Arkadaşlarımız, Eskişehir'de bir hücre evini tespit ettiler. Teslim olun çağrısı yaptılar. Karşı ateş açılması sonucu bir polis memurumuz parmağından, bir polis memurumuz da boğazından hafif şekilde yaralandı. Ağır bir durum söz konusu değil. Teröristlerin ikisi de ölü ele geçirildi." açıklamasında bulundu.
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