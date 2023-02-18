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Yıkılan binalarla ilgili tutuklama sayısı artıyor

Kahramanmaraş merkezli 11 ili vuran depremlerde yıkılan binalarla ilgili soruşturma sürüyor. Bu kapsamda Adana'da tutuklu sayısı 13'e yükseldi

Giriş: 18.02.2023 - 09:23 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Adana'da yıkılan binalarla ilgili tutuklananların sayısı 13'e çıktı
Adana'da yıkılan binalarla ilgili 13 tutuklama
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İHA

Adana'da depremde yıkılan binalardaki yapım kusurlarıyla ilgili soruşturmada tutuklananların sayısı 13'e yükseldi.

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, kentteki Mete, Sami Bey, Ekim, Alpargün, Belük, Sinem, Tutar Yapı, Zeray, İhsan Bayram, Özgür ve Kubilay apartmanlarının Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılmasıyla ilgili soruşturmada, hakkında gözaltı kararı verilen Muzaffer M. de yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Böylece, soruşturmada tutuklananların sayısı 13'e yükseldi.

Adana'da, depremde yıkılan bazı binalara ilişkin yürütülen soruşturmada, 13 Şubat'ta 1, 14 Şubat'ta 5, 16 Şubat'ta 6 şüpheli tutuklanmıştı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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