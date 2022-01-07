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Adana'da şoke eden olay! Korkunç eltiler!

Son dakika haberine göre Adana'da pazarda alışveriş yapan 8 kadının para ve cep telefonlarını çaldıkları iddiasıyla iki elti tutuklandı. Şüphelilerden birinin 5 aylık hamile halde hırsızlığa karıştığı, yaklaşık 1.5 yıl önce aynı suçtan tutuklandığında da gebe olduğu öğrenildi

07.01.2022 - 11:24 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Adana'da şoke eden olay! Korkunç eltiler!
Adana'da şoke eden olay! Korkunç eltiler!
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AA

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesi Yeşilbağlar Mahallesi'ndeki semt pazarında alışveriş yapan 8 kadına ait 1000 lira ile 5 cep telefonu yankesicilik yöntemiyle çalındı.

POLİS PAZARDA ŞÜPHELİLERİ ARAŞTIRDI

AA'da yer alan son dakika haberine göre ihbarlar üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, pazara giderek şüphelileri araştırdı.

TELEFON VE PARA ÜZERLERİNDEN ÇIKTI

Ekipler, olayın şüphelisi iki kadını aynı yöntemle hırsızlık yapmaya çalışırken fark edip yakaladı. Çalınan cep telefonlarından 4'ü ile 1000 lira, zanlılar Aynur G. (21) ile eltisi Ayşegül G.'nin (22) üzerinden çıktı.

HER İKİSİ DE TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

5 AYLIK HAMİLE, 36 SUÇ KAYDI

Şüphelilerden Aynur G.'nin 5 aylık hamile olduğu ve emniyette 36 suç kaydı bulunduğu öğrenildi.

Öte yandan, Aynur G, benzer suçlardan 2019 yılında girdiği cezaevinden kaçmış, yaklaşık bir yıl sonra Adana'da üç kadının cep telefonları ile bir miktar parasının çaldığı iddiasıyla yakalanmıştı.

Yakalandığında da iki aylık hamile olan Aynur G., tutuklanmıştı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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