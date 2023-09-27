Adana'da korkutan deprem! 27 Eylül 2023 Kandilli ve AFAD son depremler listesi
Edinilen son dakika bilgisine göre Adana'nın Kozan ilçesinde 27 Eylül 2023 Çarşamba günü saat 18.50'de hissedilen bir deprem meydana geldi. Kandilli ve AFAD Adana'da meydana gelen depremin büyüklüğünü, ve derinliğini kendi sitesi üzerinden paylaştı. İşte 27 Eylül 2023 Kandilli ve AFAD son depremler listesi...
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Kandilli Rasathanesi ve AFAD Türkiye genelinde ve çevre ülkelerde meydana gelen sarsıntıları her gün son dakika olarak paylaşmaya devam ediyor. Son olarak Adana'da meydana gelen deprem, Kandilli ve AFAD tarafından yayınlanan son depremler listesini gündeme getirdi. Deprem olduğunu düşünen ve depremi hissedenler, " Az önce deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde ve merkez üssü neresi?" gibi soruların yanıtını arıyor. İşte 27 Eylül son dakika depremler...
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ADANA'DA DEPREM!
Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından alınan verilere göre, 27 Eylül 2023 Çarşamba günü saat 18.50'de Adana'nın Kozan ilçesinde 3,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
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ADIYAMAN'DA DEPREM!
AFAD tarafından açıklanan verilere göre 27 Eylül saat 05:17'de Adıyman Gölbaşı'nda deprem meydana geldi.
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SON DEPREMLER LİSTESİ GÜNCELLENİYOR
Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika deprem haberlerini canlı olarak paylaşıyor.
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