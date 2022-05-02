Adana'da korkunç olay! Yanlış infaz!

DHA

Son dakika haberler... Adana'da, 8 Nisan'da saat 03.30 sıralarında Sarıçam ilçesi, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde kan donduran bir olay meydana geldi.

AMCASINI EVİNE BIRAKTI

DHA'da yer alan habere göre Savaş Sayğılı (22), iddiaya göre amcası Orhan Sayğılı'yı evine bıraktığı sırada apartmanın otoparkında kimliği belirsiz kişilerin silahlı saldırısına uğradı.

BİR ANDA YERE YIĞILDI

Tabancadan çıkan kurşunlarla ağır yaralanan Sayğılı, yere yığıldı. Şüpheliler ise otomobille olay yerinden kaçtı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Amcasının otomobille yakındaki tıp merkezine götürdüğü Savaş Sayğılı, ilk müdahalenin ardından Yüreğir Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yoğun bakım alınan Sayğılı, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

ŞÜPHELİLER GÖZALTINA ALINDI

Öte yandan polis ekipleri, silahlı saldırıda kullanılan otomobilin çalıntı olduğunu belirledi. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, otomobildekilerin Mutlu Budak (33), Volkan Zafer Yeğen (31), Beytullah Yüksel (26) ve Furkan Çavuş (24) olduğunu tespit etti. Şüpheliler, evlerine yapılan baskınlarla gözaltına alındı.

SUÇU BİRBİRLERİNE ATTILAR

Ekipler, amca Orhan Sayğılı'nın şüphelilerden Volkan Zafer Yeğen'i bir süre önce yaraladığını, bu nedenle ikili arasında husumet başladığını belirledi. Şüphelilerin asıl hedefinin Orhan Sayğılı olduğu ancak yanlışlıkla yanındaki yeğenini vurdukları saptandı.

3 ŞÜPHELİ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Sorguya alınan şüphelilerin suçu birbirlerine attığı da öne sürüldü. Emniyette işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen şüphelilerden Mutlu Budak, Volkan Zafer Yeğen, Beytullah Yüksel tutuklandı, Furkan Çavuş ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.