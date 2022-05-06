Adana'da korkunç olay! Kızını zincire vurdu!

Adana'nın Yüreğir ilçesi Başak Mahallesi´ndeki müstakil bir evin 2´nci katında, akıllara durgunluk veren bir olay meydana geldi. Suriye uyruklu Semire M.´nin (39), 8 çocuğundan en küçüğü V.C. (13) iddiaya göre sürekli evden kaçıp, kentteki trafik ışıklarında dilenmeye başladı.
KIZINI ZİNCİRLE PENCEREYE BAĞLADI
DHA'da yer alan habere göre ailesi tarafından defalarca uyarılan V.C., mart ayında evden kaçıp, bir arkadaşının evinde kaldı. Daha sonra Usame C. (19), kaldığı adrese gidip kız kardeşi V.C.´yi eve getirdi. Anne Semire M. de kızı V.C.´yi, yatak odasındaki pencere demirlerine ayağından zincirle bağladı.
MAHALLELİ POLİSE İHBAR ETTİ
Bir ay boyunca bağlı kalan V.C., 29 Nisan´da bağırarak yardım istedi. Kızın sesini duyan mahallelinin ihbarı üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi.
"ZİNCİRİ HİÇ SÖKMEDİ"
Ekipler, kapısını açtırıp girdikleri evde V.C.´yi ayağındaki zinciri söküp, kurtardı. V.C. ile o sırada evde olan ağabeyi Usame C. ve daha sonra ulaşılan anne Semire M., Çocuk Şube Müdürlüğü´ne götürüldü.
V.C. ifadesinde, "Bir ay boyunca ayağım zincirle bağlı şekilde yatak odasında kaldım. İhtiyaçlarımı annem karşılıyordu ancak zinciri hiç sökmedi. Olay günü eve gelen polis ekipleri beni kurtardı. Kimseden şikayetçi değilim" dedi.
"SÖZÜMÜ DİNLEMİYORDU"
Anne Semire M. ise ifadesinde, "Kızım haberim olmadan, trafik ışıklarında dilencilik yapıyordu. Sürekli evden kaçıyordu ve nerede kaldığını bilmiyordum. Sözümü dinlemiyordu. Evden kaçmaması için bir ay önce ayaklarını zincirle bağladım. Oğlumun olayla ilgisi yoktur" dedi.
ŞİKAYETÇİ OLMADI EVİNE DÖNDÜ
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli Semire M., çıkarıldığı mahkemece ev hapsi cezasına çarptırılırken, Usame C. ise savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Ailesinden şikayetçi olmayan V.C. de kendi isteğiyle annesinin evine döndü.
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