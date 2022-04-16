Adana'da korkunç olay! 2 polisi vurdu!

İHA

Son dakika haberler... Adana'da edinilen bilgiye göre, olay, merkez Yüreğir ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi 1327 sokakta meydana geldi.

POMPALI TÜFEKLE ATEŞ AÇTI

İHA'da yer alan habere göre, uyuşturucu ve silah ticareti suçundan aranması olan Süleyman Işık’ın evde olduğunu tespit eden polisler almaya geldi. Bu sırada Işık, polislerin kendisini almaya geldiğinde görür görmez balkondan pompalı tüfekle ateş açtı.

BİR POLİS GÖĞSÜNDEN YARALANDI

Bu sırada Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Yüreğir Araştırma Ekipleri’nde görevli polis memuru Hasan Arık göğsünden, ismi öğrenilemeyen bir polis memuru ise sırtından yaralandı.

SAKLANDIĞI EVDE GÖZALTINA ALINDI

Yaralı polisler ambulansla hastanelere kaldırılırken saldırgan ise arka sokağa kaçtı. Özel Harekat Polislerinin de desteğiyle Işık, saklandığı evden polis ekipleri tarafından alındı.

YAKALANMA ANI KAMERADA

Saldırganın kaçtığı evden alınma anıysa objektiflere yansıdı.