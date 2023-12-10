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        Haberler Gündem Son dakika: Adana'da kaçak diş laboratuvarına baskın: 7 gözaltı!

        Adana'da kaçak diş laboratuvarına baskın: 7 gözaltı!

        Adana'nın Seyhan ilçesinde kaçak işletilen diş laboratuvarına yönelik operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        AA / Habertürk
        Giriş: 10.12.2023 - 10:45 Güncelleme: 10.12.2023 - 10:47
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        Kaçak laboratuvara baskın: 7 gözaltı
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        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, kaçak işletilen diş laboratuvarına yönelik operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Mali Büro Amirliği ekipleri, Pınar Mahallesi'ndeki kaçak laboratuvara operasyon düzenledi.

        ÇOK SAYIDA MALZEME ELE GEÇİRİLDİ

        Adreste İl Sağlık Müdürlüğü personeliyle yapılan aramada, tıbbi cihazlar ile diş implantı ve protezi için kullanılan malzemeler ele geçirildi.

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        Operasyonda 7 şüpheli, "kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye sokacak şekilde ilaç yapma ve satma" ile "Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun'a muhalefet" suçlamalarıyla gözaltına alındı.

        Emniyete götürülen zanlıların işlemleri sürüyor.

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