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Tartıştıkları kişilerce tabancayla vurulan 2 kardeş öldü

Adana'da çifte bir vahşet yaşandı. Kentte iki kardeş, tartıştıkları kişilerce tabancayla vurularak öldürüldü

Giriş: 14.12.2022 - 16:55 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Adana'da çifte vahşet! İki kardeşi öldürdüler - Güncel haberler
DHA

Adana'da, tartıştıkları kişiler tarafından tabancayla vurulan Vahit (37) ve Emrah Kara (28) kardeşler, kaldırıldıkları hastanede hayatlarını kaybetti.

DHA'nın haberine göre olay, saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Vahit ile Emrah Kara kardeşler, daha önce tartışma yaşadıkları 3 kişiyle karşılaştı.

Taraflar arasında çıkan tartışmada, Vahit ile Emrah Kara, tabancayla vuruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Vahit ve Emrah Kara kardeşler, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Şüphelilerin yakalanmaları için geniş çaplı araştırma başlatıldı.

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