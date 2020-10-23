SON DAKİKA: Adana'da bir orman yangını daha! - Haberler

İHA

İlçeye bağlı Orçan Mahallesi'ndeki kızılçam ormanlarının bulunduğu bölgede saat 10.30 sularında henüz bilinmeyen bir sebeple orman yangını çıktı.

İHA'nın haberine göre yangına, 2 helikopter ve karadan da çok sayıda ekip müdahale ediyor. Yangının kontrol altına alınması için söndürme çalışmaları sürüyor.