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        Adana'da anız yangını ormana sıçradı!

        Adana'nın Saimbeyli ilçesinde anız yangını ormana sıçradı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.07.2023 - 14:58
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        Adana'da anız yangını ormana sıçradı!
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        Adana'nın Saimbeyli ilçesinde anız yangını ormana sıçradı. Bölgeye sevk edilen ekipler, yangına havadan ve karadan müdahale ediyor.

        Saimbeyli ilçesi Ayvacık Mahallesi´nde anızların ateşe verdiği tarlada, alevler rüzgarın da etkisiyle hızla yayılarak ormana sıçradı.

        İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangına 50 personel ve 9 arazözle havadan 2 helikopterle de havadan müdahale edildi.

        10 dönümlük alanda etkili olan yangına müdahale sürüyor.

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