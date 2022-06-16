Bozdağ'dan DBP'li Aydeniz mesajı

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Kadıköy'deki gösterilerde polise tokat atan DBP'li Salihe Aydeniz'in dokunulmazlık dosyası hakkında konuştu.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bozdağ, "Süreç Meclis'in takdirindedir. Karma Komisyon konuyu görüşmekte. Dokunulmazlığın kaldırılması kararını verdikten sonra Genel Kurul'a gelmekte. Genel Kurul'da dokunulmazlığın kaldırılmasına karar verilirse, dokunulmazlık kaldırılmaktadır. Salihe Aydeniz hakkında 80 fezleke vardır, bununla birlikte 81 fezleke olacaktır. Dokunulmazlığının kaldırılması takdirde yargı süreci işleyecektir" dedi.