Hakkari'de zırhlı araç devrildi: 2 şehit

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, İran sınırındaki üs bölgesinden görev dönüşü yapan polis zırhlı aracı devrildi.

Kazada araçta bulunan 2 özel harekat polisi şehit oldu.

Şehitlerin cenazeleri düzenlenecek törenin ardından memleketlerine gönderilecek.