Acı görüntüler! İrpin'den kaçış sürüyor

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Son dakika haberine göre Ukrayna'da ilan edilen ateşkesin ardından tahliyeler devam ediyor.

Habertürk Güvenlik ve Dış Politika Yayın Koordinatörü Çetiner Çetin de, İrpin'deki son durumu anlatarak şunları söyledi:

"Bölgede bir ateşkes var ama ara ara bazı noktalarda patlama sesleri geliyor. Bugün İrpin kentindeyiz ve burada tahliyeler gerçekleştiriliyor. İnsanlar burada umutlarını hayallerini bırakıyor. Yolda birbirlerini kaybeden aileler var. Bebek arabalarını arkalarında bırakanlar var. Dünden bu yana yoğun bir şekilde insanlar buradan çıkartılmaya çalışılıyor. Şehre giren 2 köprü patlatılmıştı. O nedenle tahliyeler oldukça zor gerçekleştiriliyor."

"Şu anda 18 ve 60 yaş arasındaki erkeklerin ülke dışına çıkması yasak. Ancak bu yaş grubu içerisinde şu anda 22 ila 27 yaş arasındaki erkekler silah altına alınmaya çalışılıyor. 27 yaşın üzerindekilerin acil durumda silah altına alınacağı kaydediliyor. Ayrıca siviller hedef olmamaları için genellikle ambulanslarla çıkarılmaya çalışılıyor."