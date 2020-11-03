İkizlerin hayalleri ortaya çıktı!

DHA

İzmir'de meydana gelen depremde Bayraklı ilçesindeki Rıza Bey Apartmanı'nın yıkılmasıyla hayatlarını kaybeden ikiz kardeşler Çınar Alpgündüz ve Sayra Alpgündüz'ün teknoloji içerikleri üreten bir sosyal medya kanalına konuk olduğu görüntüler ortaya çıktı.

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Videoda ikiz olduklarını söyleyen Çınar ve Sayra'ya sunucunun, 'Hayalleriniz nedir?' sorusuna Çınar'ın 'pilot', Sayra'nın ise 'doktor' yanıtını verdiği görülüyor.

DHA'nın haberine göre, yıkılan binalardan Rıza Bey Apartmanı'nda dün sürdürülen arama-kurtarma çalışmalarında ikiz kardeşler Çınar ve Sayla Akgündüz'ün cansız bedenine ulaşılmıştı.