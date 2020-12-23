Acı görüntü! Bebeği çöpe böyle götürdü

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Çanakkale merkeze bağlı Kepez beldesinde, evlerinin tuvaletinde dünyaya getirdiği bebeği çöp konteynerine atarak ölüme terk eden E.Ç. (22) ile erkek arkadaşı M.P. (21) ve genç kızın anne ve babası gözaltına alındı. Sağlık Meslek Lisesi Hemşirelik Bölümü mezunu olduğu öğrenilen annenin, yeni doğmuş bebeğini çöpe atmaya götürmesi kameraya yansıdı.

DHA'nın haberine göre, Kepez beldesi 75'inci Yıl Sokak'ta dün saat 20.00 sıralarında çöp konteynerlerinden atık kağıt toplayan 2 kadın, yeni doğmuş bir erkek bebek buldu. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Göbek bağı hala üzerinde olduğu belirtilen bebek, ambulansla Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Ancak bebek, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.

BEBEĞİNİ ÖLÜME TERK EDEN ANNENİN AİLESİ GÖZALTINA ALINDI



Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarından bebeğini ölüme terk eden annenin E.Ç. olduğunu tespit etti. Asayiş Şube Müdürlüğü cinayet masası ekipleri, kasten öldürme şüphelisi olarak E.Ç. ile evlilik dışı çocuğun babası olduğu belirtilen M.P.'yi gözaltına aldı. E.Ç.'nin ifadesi doğrultusunda, annesi D.Ç. (44) ile baba A.Ç. (47) de evdeki suç delillerini yok etmek suçlamasıyla gözaltına alındı.

E.Ç.'nin polisteki ilk ifadesinde, olayı son ana kadar ailesinden gizlediği ve çocuğunu evde tuvalette dünyaya getirdiğini söylediği bildirildi. Şüphelilerin emniyetteki sorgularının sürdüğü bildirildi.

ERKEK ARKADAŞINA 'SORUN YOK BEN HALLEDERİM' DEMİŞ

İHA'nın haberine göre, erkek arkadaşı M.P.'nin "Doktora gidelim, bebek bir zarar görmesin" sözlerine cevap veren E.Ç.'nin, "Sorun yok, ben hallederim" dediği öğrenildi.

Bebeğini evin tuvaletinde dünyaya getiren Ezgi Ç., emniyetteki ifadesinde uzun süre hamile olduğunu ailesinden gizlediğini belirterek, "Çocuğumu evde dünyaya getirdim. Ailem son ana kadar olayı bilmiyordu. Son ana kadar durumu ailemden sakladım. Doğumun ardından olayın şokunu üzerimden atlatamadım. Evden çıktım ve tenha gördüğüm bir yere bebeğimi bıraktım sonra eve döndüm" dediği ortaya çıktı.

Anne E.Ç. ile sevgilisi M.P. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.