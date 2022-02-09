Abu Dabi'de bir apartmanda yangın

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Devlet haber ajansı WAM, Twitter üzerinden başkent Hamdan Caddesi'ndeki bir apartmanın en üst katında gerçekleşen yangını bildirdi.

Abu Dabi Sivil Savunma Otoritesi ekipleri, yangında kimsenin yaralanmadığını duyurdu. Ekiplerin yangını söndürmeyi başardığının açıklandığı olayda, apartman sakinleri güvenli bir şekilde tahliye edildi. Hasarı en aza indirmek için soğutma işlemleri yapılıyor.

BAE'li yetkililer, ilgili tüm ekiplerin durumla ilgilendiğini söyleyerek halkı BAE'nin resmi makamlarından gelen haberleri takip etmeye ve söylentileri, yanlış bilgileri yaymaktan kaçınmaya çağırdı.