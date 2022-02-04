ABD Yüksek Mahkemesi'nden Halkbank mektubu

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ABD'de temyiz mahkemesinin, Halkbank'ın ABD Yüksek Mahkemesi'ne yaptığı itiraz başvurusu sonuçlanana kadar federal hükümetin bankaya karşı açtığı davanın askıya alınmasına karar vermesinin ardından Yüksek Mahkeme duruşmaların 13 Mayıs'a kadar ertelenmesi istedi.

Obama’nin atadığı Yargıç Sotamayor, Halkbank’ın başvurusuna karar verecek en önemli isim.

TEMYİZ MAHKEMESİ KARARI

Manhattan'daki 2. ABD Temyiz Mahkemesi'nin 15 Ocak 2021'de verdiği karar, Halkbank'a bir yandan davaya karşı savunma yapmak zorunda kalmadan temyize gitme olanağı sağlamıştı.

ABD Adalet Bakanlığı ise bu ertelemeye, 'Halkbank'ın hükmü olmayan iddialarının ne önemli soru işareti doğurduğunu ne de hızlı bir dava görülmesi için kamu çıkarına üstün geldiğini' belirterek karşı çıkmıştı.

Bu kararın ardından, Halk Bankası'nın Yüksek Mahkemeye başvuru yapmasının önü açılmıştı.